https://ria.ru/20250418/konflikt-2012093158.html

На Западе высмеяли слова Рубио об Украине

На Западе высмеяли слова Рубио об Украине - РИА Новости, 18.04.2025

На Западе высмеяли слова Рубио об Украине

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял заявление госсекретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:36:00+03:00

2025-04-18T15:36:00+03:00

2025-04-18T15:36:00+03:00

украина

сша

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял заявление госсекретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине.В пятницу представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще"."От "закончим конфликт за 24 часа" к "двигаемся дальше". Ожидать, что победившая сторона будет делать ставки в проигравшей (которая и начала этот конфликт), вероятно, никогда не было хорошим началом", — написал журналист.В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об их результатах.По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250418/evrosoyuz-2012055279.html

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