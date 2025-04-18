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На Западе высмеяли слова Рубио об Украине
На Западе высмеяли слова Рубио об Украине - РИА Новости, 18.04.2025
На Западе высмеяли слова Рубио об Украине
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял заявление госсекретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:36:00+03:00
2025-04-18T15:36:00+03:00
2025-04-18T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X высмеял заявление госсекретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине.В пятницу представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще"."От "закончим конфликт за 24 часа" к "двигаемся дальше". Ожидать, что победившая сторона будет делать ставки в проигравшей (которая и начала этот конфликт), вероятно, никогда не было хорошим началом", — написал журналист.В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об их результатах.По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
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украина, сша, в мире, марко рубио, чей боуз, москва, сергей лавров
Украина, США, В мире, Марко Рубио, Чей Боуз, Москва, Сергей Лавров
На Западе высмеяли слова Рубио об Украине
Журналист Боуз: США ушли от риторики про завершение конфликта за 24 часа
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X
высмеял заявление госсекретаря США Марко Рубио о конфликте на Украине.
В пятницу представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты долго помогали Украине, но теперь им необходимо сфокусироваться на другом. Он добавил, что если Киев и Москва серьезно настроены на мир, то США готовы помочь, иначе Вашингтон "займется чем-то еще".
"От "закончим конфликт за 24 часа" к "двигаемся дальше". Ожидать, что победившая сторона будет делать ставки в проигравшей (которая и начала этот конфликт), вероятно, никогда не было хорошим началом", — написал журналист.
В четверг в Париже прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об их результатах.
По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.