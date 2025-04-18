https://ria.ru/20250418/knr-2012014778.html

МИД КНР отреагировал на слова Зеленского о поставках Китаем оружия России

МИД КНР отреагировал на слова Зеленского о поставках Китаем оружия России - РИА Новости, 18.04.2025

МИД КНР отреагировал на слова Зеленского о поставках Китаем оружия России

Китай никогда не поставлял оружия ни одной из сторон конфликта на Украине, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:40:00+03:00

2025-04-18T11:40:00+03:00

2025-04-18T11:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

россия

владимир зеленский

мид кнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg

ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Китай никогда не поставлял оружия ни одной из сторон конфликта на Украине, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай никогда не поставлял смертельного оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - сказал Линь Цзянь, комментируя необоснованные обвинения Владимира Зеленского в том, что Китай якобы поставляет оружие России. Он также отметил, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, он активно выступает за прекращение огня и переговоры.

https://ria.ru/20250410/kitaj-2010450554.html

китай

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, украина, россия, владимир зеленский, мид кнр