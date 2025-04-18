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МИД КНР отреагировал на слова Зеленского о поставках Китаем оружия России - РИА Новости, 18.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:40 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/knr-2012014778.html
МИД КНР отреагировал на слова Зеленского о поставках Китаем оружия России
МИД КНР отреагировал на слова Зеленского о поставках Китаем оружия России - РИА Новости, 18.04.2025
МИД КНР отреагировал на слова Зеленского о поставках Китаем оружия России
Китай никогда не поставлял оружия ни одной из сторон конфликта на Украине, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:40:00+03:00
2025-04-18T11:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
россия
владимир зеленский
мид кнр
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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Китай никогда не поставлял оружия ни одной из сторон конфликта на Украине, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай никогда не поставлял смертельного оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - сказал Линь Цзянь, комментируя необоснованные обвинения Владимира Зеленского в том, что Китай якобы поставляет оружие России. Он также отметил, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, он активно выступает за прекращение огня и переговоры.
https://ria.ru/20250410/kitaj-2010450554.html
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в мире, китай, украина, россия, владимир зеленский, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Россия, Владимир Зеленский, МИД КНР
МИД КНР отреагировал на слова Зеленского о поставках Китаем оружия России

МИД КНР: Китай не поставлял оружия ни одной из сторон конфликта на Украине

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Китай никогда не поставлял оружия ни одной из сторон конфликта на Украине, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Китай никогда не поставлял смертельного оружия ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - сказал Линь Цзянь, комментируя необоснованные обвинения Владимира Зеленского в том, что Китай якобы поставляет оружие России.
Он также отметил, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна, он активно выступает за прекращение огня и переговоры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМИД КНР
 
 
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