https://ria.ru/20250418/kiev-2012190732.html

"Ничего святого": в Киеве взбесились из-за осквернения Страстной пятницы

"Ничего святого": в Киеве взбесились из-за осквернения Страстной пятницы - РИА Новости, 18.04.2025

"Ничего святого": в Киеве взбесились из-за осквернения Страстной пятницы

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала в Facebook* открытие кинофестиваля ЛГБТ** в Киеве в Страстную пятницу. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T20:27:00+03:00

2025-04-18T20:27:00+03:00

2025-04-18T22:01:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала в Facebook* открытие кинофестиваля ЛГБТ** в Киеве в Страстную пятницу."Знаете, как буквально выглядит "ничего святого"? Это ЛГБТ*-кинофестиваль в Страстную пятницу и во время Пасхальных праздников", — написала она.Политик призвала организаторов осознать свою ошибку и отменить мероприятие.Негативно отреагировал на это событие и глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев."Открывать свой фестиваль в Страстную пятницу и в целом проводить его на Пасхальные праздники <...> Cерьезно?" — удивился он.Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука из УПЦ назвал такое решение надругательством."Пасха — торжество победы над смертью, праздник света, чистоты и жизни. Использовать эти дни для продвижения идеологии, противоречащей христианской нравственности, — глубоко неуважительно не только к верующим, но и к самой духовной сути человеческой личности", — указал он.Ранее портал Informator сообщил, что с 18 по 25 апреля в Киеве будет проходить кинофестиваль, посвященный сексуальным меньшинствам. Организаторы мероприятия обещали зрителям международные ЛГБТ**-премьеры в украинском контексте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250418/ssha-2012075966.html

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в мире, киев, россия, юлия тимошенко, даниил гетманцев, партия "батькивщина"