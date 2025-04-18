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"Ничего святого": в Киеве взбесились из-за осквернения Страстной пятницы - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
20:27 18.04.2025 (обновлено: 22:01 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/kiev-2012190732.html
"Ничего святого": в Киеве взбесились из-за осквернения Страстной пятницы
"Ничего святого": в Киеве взбесились из-за осквернения Страстной пятницы - РИА Новости, 18.04.2025
"Ничего святого": в Киеве взбесились из-за осквернения Страстной пятницы
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала в Facebook* открытие кинофестиваля ЛГБТ** в Киеве в Страстную пятницу. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:27:00+03:00
2025-04-18T22:01:00+03:00
религия
в мире
киев
россия
юлия тимошенко
даниил гетманцев
партия "батькивщина"
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала в Facebook* открытие кинофестиваля ЛГБТ** в Киеве в Страстную пятницу."Знаете, как буквально выглядит "ничего святого"? Это ЛГБТ*-кинофестиваль в Страстную пятницу и во время Пасхальных праздников", — написала она.Политик призвала организаторов осознать свою ошибку и отменить мероприятие.Негативно отреагировал на это событие и глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.&quot;Открывать свой фестиваль в Страстную пятницу и в целом проводить его на Пасхальные праздники &lt;...&gt; Cерьезно?&quot; — удивился он.Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука из УПЦ назвал такое решение надругательством."Пасха — торжество победы над смертью, праздник света, чистоты и жизни. Использовать эти дни для продвижения идеологии, противоречащей христианской нравственности, — глубоко неуважительно не только к верующим, но и к самой духовной сути человеческой личности", — указал он.Ранее портал Informator сообщил, что с 18 по 25 апреля в Киеве будет проходить кинофестиваль, посвященный сексуальным меньшинствам. Организаторы мероприятия обещали зрителям международные ЛГБТ**-премьеры в украинском контексте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250418/ssha-2012075966.html
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в мире, киев, россия, юлия тимошенко, даниил гетманцев, партия "батькивщина"
Религия, В мире, Киев, Россия, Юлия Тимошенко, Даниил Гетманцев, Партия "Батькивщина"
"Ничего святого": в Киеве взбесились из-за осквернения Страстной пятницы

Тимошенко раскритиковала открытие ЛГБТ-фестиваля в Страстную пятницу

© AP Photo / Bram JanssenПрохожие на улице в Киеве, Украина
Прохожие на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Прохожие на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала в Facebook* открытие кинофестиваля ЛГБТ** в Киеве в Страстную пятницу.
"Знаете, как буквально выглядит "ничего святого"? Это ЛГБТ*-кинофестиваль в Страстную пятницу и во время Пасхальных праздников", — написала она.
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Политик призвала организаторов осознать свою ошибку и отменить мероприятие.
Негативно отреагировал на это событие и глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.
«

"Открывать свой фестиваль в Страстную пятницу и в целом проводить его на Пасхальные праздники <...> Cерьезно?" — удивился он.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука из УПЦ назвал такое решение надругательством.
"Пасха — торжество победы над смертью, праздник света, чистоты и жизни. Использовать эти дни для продвижения идеологии, противоречащей христианской нравственности, — глубоко неуважительно не только к верующим, но и к самой духовной сути человеческой личности", — указал он.
Ранее портал Informator сообщил, что с 18 по 25 апреля в Киеве будет проходить кинофестиваль, посвященный сексуальным меньшинствам. Организаторы мероприятия обещали зрителям международные ЛГБТ**-премьеры в украинском контексте.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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