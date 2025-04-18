https://ria.ru/20250418/kiev-2011958246.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.04.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:36:00+03:00
2025-04-18T07:36:00+03:00
2025-04-18T07:36:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в городе была объявлена в 7.17 мск. Ранее тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях, ее не отменяли. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, харьковская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве повторно объявили воздушную тревогу