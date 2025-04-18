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Хуситы атаковали американский авианосец Carl Vinson
Хуситы атаковали американский авианосец Carl Vinson - РИА Новости, 18.04.2025
Хуситы атаковали американский авианосец Carl Vinson
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало два авианосца США в Красном и Аравийском морях в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:25:00+03:00
2025-04-18T16:25:00+03:00
2025-04-18T16:39:00+03:00
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ДОХА, 18 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало два авианосца США в Красном и Аравийском морях в ответ на бомбежку США нефтяного порта на западе Йемена, в результате чего погибли около 75 человек."Мы провели двойную военную операцию, направленную против американских авианосцев Harry Truman и Carl Vinson, а также их военных кораблей в Красном и Аравийском морях", - отмечается в заявлении.При этом военное командование хуситов отметило, что это "первый случай атаки на авианосец Vinson с момента его прибытия в Аравийское море".
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в мире, йемен, сша, аравийское море, ансар алла
В мире, Йемен, США, Аравийское море, Ансар Алла
Хуситы атаковали американский авианосец Carl Vinson
Хуситы впервые атаковали американский авианосец Carl Vinson в Аравийском море