https://ria.ru/20250418/khusity-2012113286.html

Хуситы атаковали американский авианосец Carl Vinson

Хуситы атаковали американский авианосец Carl Vinson - РИА Новости, 18.04.2025

Хуситы атаковали американский авианосец Carl Vinson

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало два авианосца США в Красном и Аравийском морях в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:25:00+03:00

2025-04-18T16:25:00+03:00

2025-04-18T16:39:00+03:00

в мире

йемен

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аравийское море

ансар алла

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ДОХА, 18 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало два авианосца США в Красном и Аравийском морях в ответ на бомбежку США нефтяного порта на западе Йемена, в результате чего погибли около 75 человек."Мы провели двойную военную операцию, направленную против американских авианосцев Harry Truman и Carl Vinson, а также их военных кораблей в Красном и Аравийском морях", - отмечается в заявлении.При этом военное командование хуситов отметило, что это "первый случай атаки на авианосец Vinson с момента его прибытия в Аравийское море".

https://ria.ru/20250411/khusity-2010822741.html

йемен

сша

аравийское море

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в мире, йемен, сша, аравийское море, ансар алла