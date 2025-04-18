https://ria.ru/20250418/khimki-2012117370.html

Пасхальные богослужения пройдут в 18 храмах Химок

Пасхальные богослужения пройдут в 18 храмах Химок - РИА Новости, 18.04.2025

Пасхальные богослужения пройдут в 18 храмах Химок

Традиционные праздничные пасхальные богослужения пройдут 20 апреля в 18 храмах подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:36:00+03:00

2025-04-18T16:36:00+03:00

2025-04-18T16:36:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

сходня

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Традиционные праздничные пасхальные богослужения пройдут 20 апреля в 18 храмах подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа. 19 апреля в храмах можно освятить крашеные яйца, творожные пасхи и куличи с 11:00 до 20:00. В Старых Химках верующие могут прийти в храмы Воскресения Христова, Петропавловский и Успения Пресвятой Богородицы. В Новых Химках – Богоявленский, Александро-Невский и Никольский храмы. В Сходне будет открыт Троицкий храм, а также храм Матроны Московской и Георгия Победоносца. Жители Левобережного могут прийти в храм Новомучеников и Исповедников Российских. Жители Подрезкова – в храм Петра и Февронии. Пасхальные мероприятия также проведут в Кутузовском и Луневском. Жителей приглашают в Покровский, Смоленский, Благовещенский, Троицкий, Богородицерождественский и Покровский храмы. Пасхальные службы начнутся 19 апреля в 23:00. С наступлением полуночи они продолжатся крестным ходом и праздничной литургией. Для обеспечения безопасности населения во время праздничных мероприятий традиционно будут дежурить сотрудники УМВД России, Росгвардии и МЧС России.

https://ria.ru/20250418/khimki-2012044397.html

https://ria.ru/20250418/rekonstruktsiya-2012006829.html

химки (городской округ в московской области)

сходня

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), сходня