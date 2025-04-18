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Пасхальные богослужения пройдут в 18 храмах Химок - РИА Новости, 18.04.2025
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16:36 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/khimki-2012117370.html
Пасхальные богослужения пройдут в 18 храмах Химок
Пасхальные богослужения пройдут в 18 храмах Химок - РИА Новости, 18.04.2025
Пасхальные богослужения пройдут в 18 храмах Химок
Традиционные праздничные пасхальные богослужения пройдут 20 апреля в 18 храмах подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:36:00+03:00
2025-04-18T16:36:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Традиционные праздничные пасхальные богослужения пройдут 20 апреля в 18 храмах подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа. 19 апреля в храмах можно освятить крашеные яйца, творожные пасхи и куличи с 11:00 до 20:00. В Старых Химках верующие могут прийти в храмы Воскресения Христова, Петропавловский и Успения Пресвятой Богородицы. В Новых Химках – Богоявленский, Александро-Невский и Никольский храмы. В Сходне будет открыт Троицкий храм, а также храм Матроны Московской и Георгия Победоносца. Жители Левобережного могут прийти в храм Новомучеников и Исповедников Российских. Жители Подрезкова – в храм Петра и Февронии. Пасхальные мероприятия также проведут в Кутузовском и Луневском. Жителей приглашают в Покровский, Смоленский, Благовещенский, Троицкий, Богородицерождественский и Покровский храмы. Пасхальные службы начнутся 19 апреля в 23:00. С наступлением полуночи они продолжатся крестным ходом и праздничной литургией. Для обеспечения безопасности населения во время праздничных мероприятий традиционно будут дежурить сотрудники УМВД России, Росгвардии и МЧС России.
https://ria.ru/20250418/khimki-2012044397.html
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химки (городской округ в московской области)
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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химки (городской округ в московской области), сходня
Химки (городской округ в Московской области), Сходня
Пасхальные богослужения пройдут в 18 храмах Химок

В 18 храмах подмосковных Химок состоятся богослужения к Пасхе

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиПасхальные богослужения пройдут в 18 храмах Химок
Пасхальные богослужения пройдут в 18 храмах Химок - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Традиционные праздничные пасхальные богослужения пройдут 20 апреля в 18 храмах подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
19 апреля в храмах можно освятить крашеные яйца, творожные пасхи и куличи с 11:00 до 20:00.
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В Старых Химках верующие могут прийти в храмы Воскресения Христова, Петропавловский и Успения Пресвятой Богородицы. В Новых Химках – Богоявленский, Александро-Невский и Никольский храмы. В Сходне будет открыт Троицкий храм, а также храм Матроны Московской и Георгия Победоносца. Жители Левобережного могут прийти в храм Новомучеников и Исповедников Российских. Жители Подрезкова – в храм Петра и Февронии.
Пасхальные мероприятия также проведут в Кутузовском и Луневском. Жителей приглашают в Покровский, Смоленский, Благовещенский, Троицкий, Богородицерождественский и Покровский храмы.
Пасхальные службы начнутся 19 апреля в 23:00. С наступлением полуночи они продолжатся крестным ходом и праздничной литургией. Для обеспечения безопасности населения во время праздничных мероприятий традиционно будут дежурить сотрудники УМВД России, Росгвардии и МЧС России.
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Химки (городской округ в Московской области)Сходня
 
 
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