Пасхальные богослужения пройдут в 18 храмах Химок
В 18 храмах подмосковных Химок состоятся богослужения к Пасхе
© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиПасхальные богослужения пройдут в 18 храмах Химок
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Традиционные праздничные пасхальные богослужения пройдут 20 апреля в 18 храмах подмосковных Химок, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
19 апреля в храмах можно освятить крашеные яйца, творожные пасхи и куличи с 11:00 до 20:00.
В Старых Химках верующие могут прийти в храмы Воскресения Христова, Петропавловский и Успения Пресвятой Богородицы. В Новых Химках – Богоявленский, Александро-Невский и Никольский храмы. В Сходне будет открыт Троицкий храм, а также храм Матроны Московской и Георгия Победоносца. Жители Левобережного могут прийти в храм Новомучеников и Исповедников Российских. Жители Подрезкова – в храм Петра и Февронии.
Пасхальные мероприятия также проведут в Кутузовском и Луневском. Жителей приглашают в Покровский, Смоленский, Благовещенский, Троицкий, Богородицерождественский и Покровский храмы.
Пасхальные службы начнутся 19 апреля в 23:00. С наступлением полуночи они продолжатся крестным ходом и праздничной литургией. Для обеспечения безопасности населения во время праздничных мероприятий традиционно будут дежурить сотрудники УМВД России, Росгвардии и МЧС России.