https://ria.ru/20250418/kharkov-2012156764.html

ВСУ готовят кровавую провокацию в Харьковской области, сообщил Ганчев

ВСУ готовят кровавую провокацию в Харьковской области, сообщил Ганчев - РИА Новости, 18.04.2025

ВСУ готовят кровавую провокацию в Харьковской области, сообщил Ганчев

Киев готовит кровавую провокацию на Пасху в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:12:00+03:00

2025-04-18T18:12:00+03:00

2025-04-18T20:17:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Киев готовит кровавую провокацию на Пасху в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале."По поступившей оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресения украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России", — написал он.Ганчев посоветовал жителям подконтрольной Киеву части региона не выходить из дома 19 и 20 апреля. Также следует воздержаться от посещения праздничных мероприятий и мест массового скопления людей, добавил он.Россия в боях с ВСУ наносит удары исключительно по военным объектам, в том числе относящимся к оборонной промышленности, военному управлению и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру.

https://ria.ru/20250414/gosduma-2011074822.html

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в мире, харьковская область, украина, россия, виталий ганчев