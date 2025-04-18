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ВСУ готовят кровавую провокацию в Харьковской области, сообщил Ганчев
ВСУ готовят кровавую провокацию в Харьковской области, сообщил Ганчев - РИА Новости, 18.04.2025
ВСУ готовят кровавую провокацию в Харьковской области, сообщил Ганчев
Киев готовит кровавую провокацию на Пасху в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:12:00+03:00
2025-04-18T18:12:00+03:00
2025-04-18T20:17:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Киев готовит кровавую провокацию на Пасху в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале."По поступившей оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресения украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России", — написал он.Ганчев посоветовал жителям подконтрольной Киеву части региона не выходить из дома 19 и 20 апреля. Также следует воздержаться от посещения праздничных мероприятий и мест массового скопления людей, добавил он.Россия в боях с ВСУ наносит удары исключительно по военным объектам, в том числе относящимся к оборонной промышленности, военному управлению и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Россия, Виталий Ганчев
ВСУ готовят кровавую провокацию в Харьковской области, сообщил Ганчев
Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ готовят провокацию на Пасху, чтобы обвинить РФ