Рейтинг@Mail.ru
ВСУ готовят кровавую провокацию в Харьковской области, сообщил Ганчев - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 18.04.2025 (обновлено: 20:17 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/kharkov-2012156764.html
ВСУ готовят кровавую провокацию в Харьковской области, сообщил Ганчев
ВСУ готовят кровавую провокацию в Харьковской области, сообщил Ганчев - РИА Новости, 18.04.2025
ВСУ готовят кровавую провокацию в Харьковской области, сообщил Ганчев
Киев готовит кровавую провокацию на Пасху в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:12:00+03:00
2025-04-18T20:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
россия
виталий ганчев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
БЕЛГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Киев готовит кровавую провокацию на Пасху в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале.&quot;По поступившей оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресения украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России&quot;, — написал он.Ганчев посоветовал жителям подконтрольной Киеву части региона не выходить из дома 19 и 20 апреля. Также следует воздержаться от посещения праздничных мероприятий и мест массового скопления людей, добавил он.Россия в боях с ВСУ наносит удары исключительно по военным объектам, в том числе относящимся к оборонной промышленности, военному управлению и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру.
https://ria.ru/20250414/gosduma-2011074822.html
харьковская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина, россия, виталий ганчев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Россия, Виталий Ганчев
ВСУ готовят кровавую провокацию в Харьковской области, сообщил Ганчев

Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВСУ готовят провокацию на Пасху, чтобы обвинить РФ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Киев готовит кровавую провокацию на Пасху в Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале.
«

"По поступившей оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресения украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России", — написал он.

Ганчев посоветовал жителям подконтрольной Киеву части региона не выходить из дома 19 и 20 апреля. Также следует воздержаться от посещения праздничных мероприятий и мест массового скопления людей, добавил он.
Россия в боях с ВСУ наносит удары исключительно по военным объектам, в том числе относящимся к оборонной промышленности, военному управлению и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не атакуют жилые дома и социальную инфраструктуру.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В ГД заявили об отсутствии предпосылок для перемирия на Украине к Пасхе
14 апреля, 06:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаРоссияВиталий Ганчев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала