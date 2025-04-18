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Суд в Москве 21 апреля огласит приговор Хачатуряну, убитому в 2018 году - РИА Новости, 18.04.2025
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14:28 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/khachaturyan-2012071643.html
Суд в Москве 21 апреля огласит приговор Хачатуряну, убитому в 2018 году
Суд в Москве 21 апреля огласит приговор Хачатуряну, убитому в 2018 году - РИА Новости, 18.04.2025
Суд в Москве 21 апреля огласит приговор Хачатуряну, убитому в 2018 году
Бутырский суд Москвы 21 апреля огласит приговор убитому в Москве в 2018 году Михаилу Хачатуряну, посмертно обвиняемому в насилии над дочерьми, сообщил РИА... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:28:00+03:00
2025-04-18T14:28:00+03:00
происшествия
москва
алексей паршин
генеральная прокуратура рф
московский городской суд
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бутырский суд Москвы 21 апреля огласит приговор убитому в Москве в 2018 году Михаилу Хачатуряну, посмертно обвиняемому в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий интересы одной из девушек. "Оглашение приговора назначено на 21 апреля в 12.00", - сказали в суде. Ранее прокурор попросил признать доказанной виновность Хачатуряна по всем пунктам обвинения и прекратить его дело в связи со смертью. Адвокат напомнил, что дело самих сестер еще не закрыто, но решение суда, установившего вину их отца в насилии, станет одним из доказательств их невиновности. Защита надеется, что оно также будет прекращено. Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна судят по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете. Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.
https://ria.ru/20241214/khachaturyan-1989178520.html
https://ria.ru/20210811/khachaturyan-1745352566.html
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происшествия, москва, алексей паршин, генеральная прокуратура рф, московский городской суд
Происшествия, Москва, Алексей Паршин, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд
Суд в Москве 21 апреля огласит приговор Хачатуряну, убитому в 2018 году

Приговор посмертно обвиненному в насилии над детьми Хачатуряну вынесут 21 апреля

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бутырский суд Москвы 21 апреля огласит приговор убитому в Москве в 2018 году Михаилу Хачатуряну, посмертно обвиняемому в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий интересы одной из девушек.
"Оглашение приговора назначено на 21 апреля в 12.00", - сказали в суде.
Михаил Хачатурян - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Сторона обвинения представила доказательства по делу Хачатуряна
14 декабря 2024, 07:17
Ранее прокурор попросил признать доказанной виновность Хачатуряна по всем пунктам обвинения и прекратить его дело в связи со смертью.
Адвокат напомнил, что дело самих сестер еще не закрыто, но решение суда, установившего вину их отца в насилии, станет одним из доказательств их невиновности. Защита надеется, что оно также будет прекращено.
Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна судят по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Повторные экспертизы подтвердили, что отец истязал сестер Хачатурян
11 августа 2021, 15:51
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство.
Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
Сестер Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца
23 марта 2021, 16:43
 
ПроисшествияМоскваАлексей ПаршинГенеральная прокуратура РФМосковский городской суд
 
 
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