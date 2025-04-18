https://ria.ru/20250418/khachaturyan-2012071643.html

Суд в Москве 21 апреля огласит приговор Хачатуряну, убитому в 2018 году

Суд в Москве 21 апреля огласит приговор Хачатуряну, убитому в 2018 году - РИА Новости, 18.04.2025

Суд в Москве 21 апреля огласит приговор Хачатуряну, убитому в 2018 году

Бутырский суд Москвы 21 апреля огласит приговор убитому в Москве в 2018 году Михаилу Хачатуряну, посмертно обвиняемому в насилии над дочерьми, сообщил РИА... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:28:00+03:00

2025-04-18T14:28:00+03:00

2025-04-18T14:28:00+03:00

происшествия

москва

алексей паршин

генеральная прокуратура рф

московский городской суд

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Бутырский суд Москвы 21 апреля огласит приговор убитому в Москве в 2018 году Михаилу Хачатуряну, посмертно обвиняемому в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий интересы одной из девушек. "Оглашение приговора назначено на 21 апреля в 12.00", - сказали в суде. Ранее прокурор попросил признать доказанной виновность Хачатуряна по всем пунктам обвинения и прекратить его дело в связи со смертью. Адвокат напомнил, что дело самих сестер еще не закрыто, но решение суда, установившего вину их отца в насилии, станет одним из доказательств их невиновности. Защита надеется, что оно также будет прекращено. Как следует из карточки дела, погибшего от рук своих дочерей Хачатуряна судят по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в интернете. Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов. Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение. В феврале позапрошлого года, однако, Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве - на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно - в прокуратуру. Дело отца же передали для посмертного рассмотрения в суд.

https://ria.ru/20241214/khachaturyan-1989178520.html

https://ria.ru/20210811/khachaturyan-1745352566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, алексей паршин, генеральная прокуратура рф, московский городской суд