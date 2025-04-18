Опубликованы документы об убийстве Кеннеди
В США опубликовали документы об убийстве Роберта Кеннеди
© AP PhotoДжон Ф. Кеннеди и его брат и руководитель предвыборной кампании Роберт Кеннеди
© AP Photo
Джон Ф. Кеннеди и его брат и руководитель предвыборной кампании Роберт Кеннеди. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В США опубликовали часть документов об убийстве брата 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта, сообщил предприниматель Чарли Кирк в соцсети X.
"Директор национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала 10 000 страниц документов об убийстве РФК, и еще 50 000 страниц, которые только что лежали в Национальном архиве, скоро будут обнародованы", — написал он.
Отмечается, что появились данные о возможных пособниках.
"Например, была женщина, которая убежала с места стрельбы с криками: "Мы застрелили его! Мы застрелили его!" Там есть и другие документы, которые показывают, что разные страны отправляли друг другу сообщения о ликвидации сенатора Кеннеди еще до того, как он был убит", — добавил Кирк.
В марте США опубликовали рассекреченные документы об убийстве бывшего президента Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но Президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Джо Байден, предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям государства.