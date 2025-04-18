https://ria.ru/20250418/kennedi-2012172415.html

Опубликованы документы об убийстве Кеннеди

Опубликованы документы об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 18.04.2025

Опубликованы документы об убийстве Кеннеди

В США опубликовали часть документов об убийстве брата 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта, сообщил предприниматель Чарли Кирк в соцсети X. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T19:08:00+03:00

2025-04-18T19:08:00+03:00

2025-04-18T19:19:00+03:00

в мире

сша

мартин лютер кинг

дональд трамп

тулси габбард

роберт кеннеди

джон кеннеди (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2006035798_0:0:2708:1523_1920x0_80_0_0_b17657d80785c399f0a63aad03662515.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В США опубликовали часть документов об убийстве брата 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта, сообщил предприниматель Чарли Кирк в соцсети X."Директор национальной разведки Тулси Габбард только что опубликовала 10 000 страниц документов об убийстве РФК, и еще 50 000 страниц, которые только что лежали в Национальном архиве, скоро будут обнародованы", — написал он.Отмечается, что появились данные о возможных пособниках."Например, была женщина, которая убежала с места стрельбы с криками: "Мы застрелили его! Мы застрелили его!" Там есть и другие документы, которые показывают, что разные страны отправляли друг другу сообщения о ликвидации сенатора Кеннеди еще до того, как он был убит", — добавил Кирк.В марте США опубликовали рассекреченные документы об убийстве бывшего президента Кеннеди, его брата-политика Роберта и активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Власти США по закону должны были в полном объеме рассекретить данные об убийстве Кеннеди к 2017 году. Но Президент США Дональд Трамп, как и его предшественник Джо Байден, предоставили американской разведке дополнительное время на оценку того, может ли обнародование информации нанести ущерб интересам и международным отношениям государства.

https://ria.ru/20250319/gru-2006025051.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, мартин лютер кинг, дональд трамп, тулси габбард, роберт кеннеди, джон кеннеди (политик)