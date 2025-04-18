https://ria.ru/20250418/katastrofa-2011937606.html
"Полная катастрофа": на Западе рассказали, что готовится на Украине
"Полная катастрофа": на Западе рассказали, что готовится на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
"Полная катастрофа": на Западе рассказали, что готовится на Украине
США могут пойти на мир с Россией, невзирая на европейских союзников, для которых это станет полной катастрофой, заявил аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T01:27:00+03:00
2025-04-18T01:27:00+03:00
2025-04-18T07:40:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. США могут пойти на мир с Россией, невзирая на европейских союзников, для которых это станет полной катастрофой, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Результат этих переговоров (Переговоры США, Франции, Великобритании, Германии и Украины в Париже. — Прим. ред.) будет иметь большое значение для определения того, будет ли на Украине всеобъемлющий мир или Вашингтон пойдет на сепаратный мир с Россией. Первое станет стратегическим поражением ЕС, второе — полной катастрофой", — сказал он.Аналитик также отметил, что проведение либеральной внешней политики так или иначе приводит к кровавому тупику, который дорого обходится Западу."Украина потеряна в любом случае", — заключил Кошкович.В минувший четверг состоялись переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины.Вместе с этим президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что обсуждения по Украине продолжатся на следующей неделе в Лондоне.Как сообщал Елисейский дворец, утром состоялись переговоры дипломатического советника Макрона Эммануэля Бонна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и советниками по безопасности лидеров Германии и Великобритании Йенсом Плетнером и Джонатаном Пауэллом.Затем советники по безопасности трех стран провели беседу с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
https://ria.ru/20250418/sdelka-2011935046.html
https://ria.ru/20250417/ukraine-2011927831.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Евросоюз
"Полная катастрофа": на Западе рассказали, что готовится на Украине
Аналитик Кошкович: Украина в любом случае потеряна для Европы