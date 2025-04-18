Политолог объяснил, почему эмир Катара выбрал костюм для встречи с Путиным
Политолог Махмуд: костюм эмира Катара отражает уважение ко встрече с Путиным
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Факт того, что эмир Катара предпочел деловой костюм национальным арабским одеждам, отражает уважение к официальному характеру встречи с президентом России Владимиром Путиным, это визуальное послание об открытости и культурной гибкости Катара, рассказал РИА Новости катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд.
"Это можно рассматривать в чисто символическом протокольном контексте. Это отражает уважение к официальному характеру встречи с президентом Путиным в Кремле, подчеркивает международный характер визита", — сказал он.
Эксперт добавил, что такого рода детали несут в себе скрытое послание о культурной гибкости и дипломатичности, которые характеризуют Катар и его руководство, не делая это в ущерб самобытности культуры стран Персидского залива.
"Напротив, это демонстрирует способность гармонизировать культурную специфику с цивилизованным общением", — заключил он.
Переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани прошли в четверг в Кремле.
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