https://ria.ru/20250418/katar-2012104617.html

Политолог объяснил, почему эмир Катара выбрал костюм для встречи с Путиным

Политолог объяснил, почему эмир Катара выбрал костюм для встречи с Путиным - РИА Новости, 18.04.2025

Политолог объяснил, почему эмир Катара выбрал костюм для встречи с Путиным

Факт того, что эмир Катара предпочел деловой костюм национальным арабским одеждам, отражает уважение к официальному характеру встречи с президентом России... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:04:00+03:00

2025-04-18T16:04:00+03:00

2025-04-18T17:10:00+03:00

в мире

катар

россия

персидский залив

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011876035_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_f59d4f60f049ed51ce178b128629e3f2.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Факт того, что эмир Катара предпочел деловой костюм национальным арабским одеждам, отражает уважение к официальному характеру встречи с президентом России Владимиром Путиным, это визуальное послание об открытости и культурной гибкости Катара, рассказал РИА Новости катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд. "Это можно рассматривать в чисто символическом протокольном контексте. Это отражает уважение к официальному характеру встречи с президентом Путиным в Кремле, подчеркивает международный характер визита", — сказал он. Эксперт добавил, что такого рода детали несут в себе скрытое послание о культурной гибкости и дипломатичности, которые характеризуют Катар и его руководство, не делая это в ущерб самобытности культуры стран Персидского залива. "Напротив, это демонстрирует способность гармонизировать культурную специфику с цивилизованным общением", — заключил он. Переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани прошли в четверг в Кремле.

https://ria.ru/20250417/putin-2011825629.html

катар

россия

персидский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, россия, персидский залив, владимир путин