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Политолог объяснил, почему эмир Катара выбрал костюм для встречи с Путиным - РИА Новости, 18.04.2025
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16:04 18.04.2025 (обновлено: 17:10 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/katar-2012104617.html
Политолог объяснил, почему эмир Катара выбрал костюм для встречи с Путиным
Политолог объяснил, почему эмир Катара выбрал костюм для встречи с Путиным - РИА Новости, 18.04.2025
Политолог объяснил, почему эмир Катара выбрал костюм для встречи с Путиным
Факт того, что эмир Катара предпочел деловой костюм национальным арабским одеждам, отражает уважение к официальному характеру встречи с президентом России... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:04:00+03:00
2025-04-18T17:10:00+03:00
в мире
катар
россия
персидский залив
владимир путин
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Факт того, что эмир Катара предпочел деловой костюм национальным арабским одеждам, отражает уважение к официальному характеру встречи с президентом России Владимиром Путиным, это визуальное послание об открытости и культурной гибкости Катара, рассказал РИА Новости катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд. "Это можно рассматривать в чисто символическом протокольном контексте. Это отражает уважение к официальному характеру встречи с президентом Путиным в Кремле, подчеркивает международный характер визита", — сказал он. Эксперт добавил, что такого рода детали несут в себе скрытое послание о культурной гибкости и дипломатичности, которые характеризуют Катар и его руководство, не делая это в ущерб самобытности культуры стран Персидского залива. "Напротив, это демонстрирует способность гармонизировать культурную специфику с цивилизованным общением", — заключил он. Переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани прошли в четверг в Кремле.
https://ria.ru/20250417/putin-2011825629.html
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в мире, катар, россия, персидский залив, владимир путин
В мире, Катар, Россия, Персидский залив, Владимир Путин
Политолог объяснил, почему эмир Катара выбрал костюм для встречи с Путиным

Политолог Махмуд: костюм эмира Катара отражает уважение ко встрече с Путиным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Факт того, что эмир Катара предпочел деловой костюм национальным арабским одеждам, отражает уважение к официальному характеру встречи с президентом России Владимиром Путиным, это визуальное послание об открытости и культурной гибкости Катара, рассказал РИА Новости катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд.
"Это можно рассматривать в чисто символическом протокольном контексте. Это отражает уважение к официальному характеру встречи с президентом Путиным в Кремле, подчеркивает международный характер визита", — сказал он.
Эксперт добавил, что такого рода детали несут в себе скрытое послание о культурной гибкости и дипломатичности, которые характеризуют Катар и его руководство, не делая это в ущерб самобытности культуры стран Персидского залива.
"Напротив, это демонстрирует способность гармонизировать культурную специфику с цивилизованным общением", — заключил он.
Переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани прошли в четверг в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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17 апреля, 15:03
 
В миреКатарРоссияПерсидский заливВладимир Путин
 
 
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