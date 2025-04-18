https://ria.ru/20250418/katar-2012099486.html

Эксперт предположил место для нового этапа переговоров России и США

Эксперт предположил место для нового этапа переговоров России и США - РИА Новости, 18.04.2025

Эксперт предположил место для нового этапа переговоров России и США

Доха могла бы принять следующий раунд консультаций между Россией и США, поскольку зарекомендовала себя как надёжного посредника, рассказал в беседе с РИА... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:51:00+03:00

2025-04-18T15:51:00+03:00

2025-04-18T15:51:00+03:00

в мире

катар

москва

вашингтон (штат)

владимир путин

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Доха могла бы принять следующий раунд консультаций между Россией и США, поскольку зарекомендовала себя как надёжного посредника, рассказал в беседе с РИА Новости катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд. "На мой взгляд, не исключено, что Доха примет у себя предстоящие раунды переговоров подобного рода, тем более что она зарекомендовала себя как честный, надежный и приемлемый посредник от всех сторон и имеет большой опыт содействия диалогу между державами, имеющими противоречия", - сказал он РИА Новости. Он добавил, что Катар рассматривает посредничество как часть своей международной ответственности, а не просто как дипломатический инструмент, и поэтому в свете развития событий возможно проведение будущих консультаций между Москвой и Вашингтоном в Катаре. Переговоры президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани прошли в четверг в Кремле. Ранее эмир Катара Тамим Аль Тани по итогам переговоров с Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Катар уже в ближайшее время.

https://ria.ru/20250417/peskov-2011810764.html

катар

москва

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в мире, катар, москва, вашингтон (штат), владимир путин