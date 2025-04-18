https://ria.ru/20250418/kansk-2011953382.html

В Канске по подозрению в истязании сына задержали отца убитых матерью детей

В Канске по подозрению в истязании сына задержали отца убитых матерью детей - РИА Новости, 18.04.2025

В Канске по подозрению в истязании сына задержали отца убитых матерью детей

Отец троих детей из Канска, которых убила их мать, задержан по подозрению в истязании семилетнего сына, сообщает СК. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T06:08:00+03:00

2025-04-18T06:08:00+03:00

2025-04-18T11:08:00+03:00

происшествия

канск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Отец троих детей из Канска, которых убила их мать, задержан по подозрению в истязании семилетнего сына, сообщает СК."Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Канска", — говорится в сообщении.По версии следствия, с лета 2018 до апреля 2025 года подозреваемый систематически избивал своего семилетнего сына. Установлено, что в трехлетнем возрасте мальчик сломал нос, неоднократно в 2024 году он появлялся в школе с гематомами и ссадинами.В понедельник региональное управление СК сообщило об обнаружении в частном доме на улице Герцена в Канске троих погибших детей: четырехлетней девочки, а также мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет — с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбудили дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник рассказал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила ее в сервант.В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину. Ей грозит до 20 лет колонии.В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев мальчик был в школе и остался жив. Мать — домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей поставили диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Кроме того, силовики возбудили уголовное дело из-за халатности должностных лиц органов системы профилактики.

https://ria.ru/20250418/kansk-2011950812.html

https://ria.ru/20240322/prigovor-1934933858.html

канск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф)