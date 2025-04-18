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В Канске по подозрению в истязании сына задержали отца убитых матерью детей - РИА Новости, 18.04.2025
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06:08 18.04.2025 (обновлено: 11:08 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/kansk-2011953382.html
В Канске по подозрению в истязании сына задержали отца убитых матерью детей
В Канске по подозрению в истязании сына задержали отца убитых матерью детей - РИА Новости, 18.04.2025
В Канске по подозрению в истязании сына задержали отца убитых матерью детей
Отец троих детей из Канска, которых убила их мать, задержан по подозрению в истязании семилетнего сына, сообщает СК. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T06:08:00+03:00
2025-04-18T11:08:00+03:00
происшествия
канск
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КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Отец троих детей из Канска, которых убила их мать, задержан по подозрению в истязании семилетнего сына, сообщает СК."Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Канска", — говорится в сообщении.По версии следствия, с лета 2018 до апреля 2025 года подозреваемый систематически избивал своего семилетнего сына. Установлено, что в трехлетнем возрасте мальчик сломал нос, неоднократно в 2024 году он появлялся в школе с гематомами и ссадинами.В понедельник региональное управление СК сообщило об обнаружении в частном доме на улице Герцена в Канске троих погибших детей: четырехлетней девочки, а также мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет — с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбудили дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник рассказал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила ее в сервант.В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину. Ей грозит до 20 лет колонии.В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев мальчик был в школе и остался жив. Мать — домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей поставили диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Кроме того, силовики возбудили уголовное дело из-за халатности должностных лиц органов системы профилактики.
https://ria.ru/20250418/kansk-2011950812.html
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происшествия, канск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Канск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Канске по подозрению в истязании сына задержали отца убитых матерью детей

Отца троих детей из Канска, которых зарубила мать, заподозрили в истязании сына

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramМужчина, задержанный по подозрению в истязании семилетнего сына в Канске
Мужчина, задержанный по подозрению в истязании семилетнего сына в Канске - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Мужчина, задержанный по подозрению в истязании семилетнего сына в Канске
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КРАСНОЯРСК, 18 апр — РИА Новости. Отец троих детей из Канска, которых убила их мать, задержан по подозрению в истязании семилетнего сына, сообщает СК.
"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Канска", — говорится в сообщении.
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05:23
По версии следствия, с лета 2018 до апреля 2025 года подозреваемый систематически избивал своего семилетнего сына. Установлено, что в трехлетнем возрасте мальчик сломал нос, неоднократно в 2024 году он появлялся в школе с гематомами и ссадинами.
В понедельник региональное управление СК сообщило об обнаружении в частном доме на улице Герцена в Канске троих погибших детей: четырехлетней девочки, а также мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет — с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбудили дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник рассказал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила ее в сервант.
В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на два месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину. Ей грозит до 20 лет колонии.
В краевой прокуратуре сообщили, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за побои семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев мальчик был в школе и остался жив. Мать — домохозяйка, с 2019 года состоит на учете в психдиспансере. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что ей поставили диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.
Кроме того, силовики возбудили уголовное дело из-за халатности должностных лиц органов системы профилактики.
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ПроисшествияКанскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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