В Канске, где мать убила детей, задержали инспектора ПДН
В Канске, где мать зарубила топором троих детей, задержали инспектора ПДН
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияЖенщина, обвиненяемая в убийстве своих детей в Канске
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Женщина, обвиненяемая в убийстве своих детей в Канске. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Инспектора по делам несовершеннолетних задержали в красноярском Канске, где мать, страдающая психическим заболеванием, жестоко расправилась со своими тремя детьми, сообщили в региональном СК.
В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщил РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии. В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на 2 месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что матери был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.
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"В рамках расследования уголовного дела задержана старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России "Канский", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что из-за халатности инспектора стало возможным совершение убийства матерью троих детей, воспитывающихся в семье. Согласно видео СК, предъявлены обвинения по ч 3 ст 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
По данным следствия, в октябре 2024 года школьным педагогом у 7-летнего ученика были выявлены телесные повреждения. В результате семья, в которой воспитывался мальчик, была поставлена на персональный учёт комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Канска. Подозреваемая, в нарушение должностных инструкций, не провела сбор характеризующих материалов, не организовала беседы с представителями медицинских организаций и органов образования, не установила факт наличия у матери детей психического расстройства. Располагая сведениями о неоднократном применении к ребёнку насилия со стороны отца, не проинформировала об этом уполномоченные органы, а ограничилась проведением беседы с отцом и однократным посещением семьи по месту жительства.
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