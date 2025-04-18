https://ria.ru/20250418/kansk-2011950812.html

В Канске, где мать убила детей, задержали инспектора ПДН

В Канске, где мать убила детей, задержали инспектора ПДН - РИА Новости, 18.04.2025

В Канске, где мать убила детей, задержали инспектора ПДН

Инспектора по делам несовершеннолетних задержали в красноярском Канске, где мать, страдающая психическим заболеванием, жестоко расправилась со своими тремя... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T05:23:00+03:00

2025-04-18T05:23:00+03:00

2025-04-18T05:39:00+03:00

происшествия

канск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Инспектора по делам несовершеннолетних задержали в красноярском Канске, где мать, страдающая психическим заболеванием, жестоко расправилась со своими тремя детьми, сообщили в региональном СК.В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщил РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии. В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на 2 месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что матери был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором."В рамках расследования уголовного дела задержана старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России "Канский", - говорится в сообщении.Следствие полагает, что из-за халатности инспектора стало возможным совершение убийства матерью троих детей, воспитывающихся в семье. Согласно видео СК, предъявлены обвинения по ч 3 ст 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).По данным следствия, в октябре 2024 года школьным педагогом у 7-летнего ученика были выявлены телесные повреждения. В результате семья, в которой воспитывался мальчик, была поставлена на персональный учёт комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Канска. Подозреваемая, в нарушение должностных инструкций, не провела сбор характеризующих материалов, не организовала беседы с представителями медицинских организаций и органов образования, не установила факт наличия у матери детей психического расстройства. Располагая сведениями о неоднократном применении к ребёнку насилия со стороны отца, не проинформировала об этом уполномоченные органы, а ограничилась проведением беседы с отцом и однократным посещением семьи по месту жительства.

https://ria.ru/20250416/krasnojarsk-2011507316.html

https://ria.ru/20240322/prigovor-1934933858.html

канск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, канск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)