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В Канске, где мать убила детей, задержали инспектора ПДН - РИА Новости, 18.04.2025
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05:23 18.04.2025 (обновлено: 05:39 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/kansk-2011950812.html
В Канске, где мать убила детей, задержали инспектора ПДН
В Канске, где мать убила детей, задержали инспектора ПДН - РИА Новости, 18.04.2025
В Канске, где мать убила детей, задержали инспектора ПДН
Инспектора по делам несовершеннолетних задержали в красноярском Канске, где мать, страдающая психическим заболеванием, жестоко расправилась со своими тремя... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T05:23:00+03:00
2025-04-18T05:39:00+03:00
происшествия
канск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Инспектора по делам несовершеннолетних задержали в красноярском Канске, где мать, страдающая психическим заболеванием, жестоко расправилась со своими тремя детьми, сообщили в региональном СК.В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщил РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии. В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на 2 месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что матери был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором."В рамках расследования уголовного дела задержана старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России "Канский", - говорится в сообщении.Следствие полагает, что из-за халатности инспектора стало возможным совершение убийства матерью троих детей, воспитывающихся в семье. Согласно видео СК, предъявлены обвинения по ч 3 ст 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).По данным следствия, в октябре 2024 года школьным педагогом у 7-летнего ученика были выявлены телесные повреждения. В результате семья, в которой воспитывался мальчик, была поставлена на персональный учёт комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Канска. Подозреваемая, в нарушение должностных инструкций, не провела сбор характеризующих материалов, не организовала беседы с представителями медицинских организаций и органов образования, не установила факт наличия у матери детей психического расстройства. Располагая сведениями о неоднократном применении к ребёнку насилия со стороны отца, не проинформировала об этом уполномоченные органы, а ограничилась проведением беседы с отцом и однократным посещением семьи по месту жительства.
https://ria.ru/20250416/krasnojarsk-2011507316.html
https://ria.ru/20240322/prigovor-1934933858.html
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происшествия, канск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Канск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Канске, где мать убила детей, задержали инспектора ПДН

В Канске, где мать зарубила топором троих детей, задержали инспектора ПДН

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияЖенщина, обвиненяемая в убийстве своих детей в Канске
Женщина, обвиненяемая в убийстве своих детей в Канске - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Женщина, обвиненяемая в убийстве своих детей в Канске. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 апр – РИА Новости. Инспектора по делам несовершеннолетних задержали в красноярском Канске, где мать, страдающая психическим заболеванием, жестоко расправилась со своими тремя детьми, сообщили в региональном СК.
В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей - 4-летняя девочка, мальчики в возрасте 7 месяцев и 8 лет - с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщил РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии. В среду Центральный районный суд Красноярска поместил женщину в СИЗО на 2 месяца, где ей окажут психиатрическую помощь. На заседании она полностью признала свою вину. В правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что матери был поставлен диагноз "параноидальная шизофрения". На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Появились жуткие подробности убийства троих детей в Канске
16 апреля, 09:32
"В рамках расследования уголовного дела задержана старший инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России "Канский", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что из-за халатности инспектора стало возможным совершение убийства матерью троих детей, воспитывающихся в семье. Согласно видео СК, предъявлены обвинения по ч 3 ст 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).
По данным следствия, в октябре 2024 года школьным педагогом у 7-летнего ученика были выявлены телесные повреждения. В результате семья, в которой воспитывался мальчик, была поставлена на персональный учёт комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Канска. Подозреваемая, в нарушение должностных инструкций, не провела сбор характеризующих материалов, не организовала беседы с представителями медицинских организаций и органов образования, не установила факт наличия у матери детей психического расстройства. Располагая сведениями о неоднократном применении к ребёнку насилия со стороны отца, не проинформировала об этом уполномоченные органы, а ограничилась проведением беседы с отцом и однократным посещением семьи по месту жительства.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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22 марта 2024, 14:24
 
ПроисшествияКанскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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