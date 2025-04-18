https://ria.ru/20250418/kadyrov-2012206524.html

Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного

Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного - РИА Новости, 18.04.2025

Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного

Старшему сыну главы Чечни, министру республики по физической культуре и спорту, президенту футбольного клуба "Ахмат" Ахмату Кадырову присвоено звание "Почетный... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T22:59:00+03:00

2025-04-18T22:59:00+03:00

2025-04-18T22:59:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 18 апр - РИА Новости. Старшему сыну главы Чечни, министру республики по физической культуре и спорту, президенту футбольного клуба "Ахмат" Ахмату Кадырову присвоено звание "Почетный гражданин города Грозный" за значимый вклад в развитие спорта, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале. "Искренне поздравляю Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания "Почетный гражданин города Грозный" за значимый вклад в развитие спорта", - написал Дудаев. Региональный министр по национальной политике добавил, что Ахмат Кадыров показал себя как руководитель, показывающий грамотный подход к делу. По словам Дудаева, за короткое время старший сын главы Чечни достиг впечатляющих результатов и эффективно реализует свою деятельность в сфере спортивной политики. "Уверен, что его деятельность принесет значительную пользу не только нашей республике, но и всей стране", - подытожил министр по национальной политике Чечни.

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ахмат кадыров (политик), ахмед дудаев, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, общество, грозный