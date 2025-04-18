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Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного - РИА Новости, 18.04.2025
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22:59 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/kadyrov-2012206524.html
Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного
Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного - РИА Новости, 18.04.2025
Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного
Старшему сыну главы Чечни, министру республики по физической культуре и спорту, президенту футбольного клуба "Ахмат" Ахмату Кадырову присвоено звание "Почетный... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T22:59:00+03:00
2025-04-18T22:59:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 18 апр - РИА Новости. Старшему сыну главы Чечни, министру республики по физической культуре и спорту, президенту футбольного клуба "Ахмат" Ахмату Кадырову присвоено звание "Почетный гражданин города Грозный" за значимый вклад в развитие спорта, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале. "Искренне поздравляю Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания "Почетный гражданин города Грозный" за значимый вклад в развитие спорта", - написал Дудаев. Региональный министр по национальной политике добавил, что Ахмат Кадыров показал себя как руководитель, показывающий грамотный подход к делу. По словам Дудаева, за короткое время старший сын главы Чечни достиг впечатляющих результатов и эффективно реализует свою деятельность в сфере спортивной политики. "Уверен, что его деятельность принесет значительную пользу не только нашей республике, но и всей стране", - подытожил министр по национальной политике Чечни.
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ахмат кадыров (политик), ахмед дудаев, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), россия, общество, грозный
Ахмат Кадыров (политик), Ахмед Дудаев, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Россия, Общество, Грозный
Сыну Кадырова присвоили звание почетного гражданина Грозного

Старшему сыну Кадырова Ахмату присвоили звание почетного гражданина Грозного

© Фото : Министерство Чеченской Республики по делам молодежиАхмат Кадыров
Ахмат Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Министерство Чеченской Республики по делам молодежи
Ахмат Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 18 апр - РИА Новости. Старшему сыну главы Чечни, министру республики по физической культуре и спорту, президенту футбольного клуба "Ахмат" Ахмату Кадырову присвоено звание "Почетный гражданин города Грозный" за значимый вклад в развитие спорта, сообщил региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале.
"Искренне поздравляю Ахмата Рамзановича Кадырова с присвоением звания "Почетный гражданин города Грозный" за значимый вклад в развитие спорта", - написал Дудаев.
Региональный министр по национальной политике добавил, что Ахмат Кадыров показал себя как руководитель, показывающий грамотный подход к делу. По словам Дудаева, за короткое время старший сын главы Чечни достиг впечатляющих результатов и эффективно реализует свою деятельность в сфере спортивной политики.
"Уверен, что его деятельность принесет значительную пользу не только нашей республике, но и всей стране", - подытожил министр по национальной политике Чечни.
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Ахмат Кадыров (политик)Ахмед ДудаевРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)РоссияОбществоГрозный
 
 
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