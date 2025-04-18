https://ria.ru/20250418/kadyrov-2012139652.html

Кадыров рассказал, как переговоры Путина и Аль Тани повлияли на Чечню

Кадыров рассказал, как переговоры Путина и Аль Тани повлияли на Чечню - РИА Новости, 18.04.2025

Кадыров рассказал, как переговоры Путина и Аль Тани повлияли на Чечню

Переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани способствовали дальнейшему укреплению взаимоотношений между Чечней и... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:29:00+03:00

2025-04-18T17:29:00+03:00

2025-04-18T17:29:00+03:00

катар

россия

москва

владимир путин

тамим бен хамад аль тани

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 18 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани способствовали дальнейшему укреплению взаимоотношений между Чечней и Катаром, заявил глава республики Рамзан Кадыров. "Накануне в Москве прошли важные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и эмиром Катара Шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани... Конечно же, состоявшиеся переговоры способствовали дальнейшему укреплению взаимоотношений между Чеченской Республикой и государством Катар. Мы и впредь будем прилагать усилия для расширения партнёрства на взаимовыгодной основе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни отметил, что отношения между РФ и Катаром поступательно развиваются, обе стороны настроены на конструктивный диалог и укрепление сотрудничества. "Это, я считаю, самое важное", - заключил он.

https://ria.ru/20250417/katar-2011856191.html

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катар, россия, москва, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, рамзан кадыров