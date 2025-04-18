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Кадыров рассказал, как переговоры Путина и Аль Тани повлияли на Чечню - РИА Новости, 18.04.2025
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17:29 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/kadyrov-2012139652.html
Кадыров рассказал, как переговоры Путина и Аль Тани повлияли на Чечню
Кадыров рассказал, как переговоры Путина и Аль Тани повлияли на Чечню - РИА Новости, 18.04.2025
Кадыров рассказал, как переговоры Путина и Аль Тани повлияли на Чечню
Переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани способствовали дальнейшему укреплению взаимоотношений между Чечней и... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:29:00+03:00
2025-04-18T17:29:00+03:00
катар
россия
москва
владимир путин
тамим бен хамад аль тани
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 18 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани способствовали дальнейшему укреплению взаимоотношений между Чечней и Катаром, заявил глава республики Рамзан Кадыров. "Накануне в Москве прошли важные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и эмиром Катара Шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани... Конечно же, состоявшиеся переговоры способствовали дальнейшему укреплению взаимоотношений между Чеченской Республикой и государством Катар. Мы и впредь будем прилагать усилия для расширения партнёрства на взаимовыгодной основе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни отметил, что отношения между РФ и Катаром поступательно развиваются, обе стороны настроены на конструктивный диалог и укрепление сотрудничества. "Это, я считаю, самое важное", - заключил он.
https://ria.ru/20250417/katar-2011856191.html
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катар, россия, москва, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, рамзан кадыров
Катар, Россия, Москва, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани, Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал, как переговоры Путина и Аль Тани повлияли на Чечню

Кадыров: переговоры Путина и Аль Тани укрепили взаимоотношения Чечни и Катара

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 18 апр - РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани способствовали дальнейшему укреплению взаимоотношений между Чечней и Катаром, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
"Накануне в Москве прошли важные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и эмиром Катара Шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани... Конечно же, состоявшиеся переговоры способствовали дальнейшему укреплению взаимоотношений между Чеченской Республикой и государством Катар. Мы и впредь будем прилагать усилия для расширения партнёрства на взаимовыгодной основе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава Чечни отметил, что отношения между РФ и Катаром поступательно развиваются, обе стороны настроены на конструктивный диалог и укрепление сотрудничества. "Это, я считаю, самое важное", - заключил он.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Кадыров отметил особое место Катара среди партнеров России
17 апреля, 16:20
 
КатарРоссияМоскваВладимир ПутинТамим бен Хамад Аль ТаниРамзан Кадыров
 
 
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