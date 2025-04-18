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В Кабуле арестовали журналиста за связь со СМИ в изгнании - РИА Новости, 18.04.2025
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14:00 18.04.2025 (обновлено: 14:17 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/kabul-2012064835.html
В Кабуле арестовали журналиста за связь со СМИ в изгнании
В Кабуле арестовали журналиста за связь со СМИ в изгнании - РИА Новости, 18.04.2025
В Кабуле арестовали журналиста за связь со СМИ в изгнании
Власти Афганистана арестовали в Кабуле местного журналиста-фрилансера Сайеда Рашида Кашефи, его подозревают в связях с афганскими СМИ в изгнании, сообщает Центр РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти Афганистана арестовали в Кабуле местного журналиста-фрилансера Сайеда Рашида Кашефи, его подозревают в связях с афганскими СМИ в изгнании, сообщает Центр афганской журналистики (AFJC). Источник организации в журналистских кругах афганской столицы сообщил, что Кашефи в настоящее время находится под следствием по подозрению в сотрудничестве со СМИ в изгнании. Еще 15 марта, до своего ареста, контрразведчики задержали Кашефи и изъяли у него диктофон, видеокамеру и мобильный телефон. С 15 марта и до настоящего времени они неоднократно просили Кашефи посетить отделение их службы в Кабуле, чтобы он мог забрать свои вещи, однако он воздерживался от посещения офиса спецслужб, опасаясь ареста. Еще один источник в журналистских кругах Кабула, знакомый с делом, подтвердил, что Кашефи сейчас находится под следствием "по подозрению в сотрудничестве со СМИ в изгнании". С приходом к власти талибов в августе 2021 года почти половина афганских СМИ прекратила свою деятельность, в том числе по политическим и экономическим причинам. Сбежавшие из Афганистана представители средств массовой информации начали открывать "афганские СМИ" в столицах европейских государств и США, подавая свои новости в явно антиталибском ключе. Среди них особой нетерпимостью к нынешнему афганскому режиму отличаются телеканал и новостной портал Afghanistan International, интернет-газета "Hasht-e Sobh", телеканал Amu и ряд других.
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в мире, кабул (город), афганистан, сша
В мире, Кабул (город), Афганистан, США
В Кабуле арестовали журналиста за связь со СМИ в изгнании

В Кабуле арестовали журналиста, подозреваемого в связях со СМИ в изгнании

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiВид на Кабул, Афганистан
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Вид на Кабул, Афганистан. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти Афганистана арестовали в Кабуле местного журналиста-фрилансера Сайеда Рашида Кашефи, его подозревают в связях с афганскими СМИ в изгнании, сообщает Центр афганской журналистики (AFJC).
Источник организации в журналистских кругах афганской столицы сообщил, что Кашефи в настоящее время находится под следствием по подозрению в сотрудничестве со СМИ в изгнании. Еще 15 марта, до своего ареста, контрразведчики задержали Кашефи и изъяли у него диктофон, видеокамеру и мобильный телефон. С 15 марта и до настоящего времени они неоднократно просили Кашефи посетить отделение их службы в Кабуле, чтобы он мог забрать свои вещи, однако он воздерживался от посещения офиса спецслужб, опасаясь ареста.
Еще один источник в журналистских кругах Кабула, знакомый с делом, подтвердил, что Кашефи сейчас находится под следствием "по подозрению в сотрудничестве со СМИ в изгнании".
С приходом к власти талибов в августе 2021 года почти половина афганских СМИ прекратила свою деятельность, в том числе по политическим и экономическим причинам. Сбежавшие из Афганистана представители средств массовой информации начали открывать "афганские СМИ" в столицах европейских государств и США, подавая свои новости в явно антиталибском ключе. Среди них особой нетерпимостью к нынешнему афганскому режиму отличаются телеканал и новостной портал Afghanistan International, интернет-газета "Hasht-e Sobh", телеканал Amu и ряд других.
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