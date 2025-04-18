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В Кабуле арестовали журналиста за связь со СМИ в изгнании

В Кабуле арестовали журналиста за связь со СМИ в изгнании - РИА Новости, 18.04.2025

В Кабуле арестовали журналиста за связь со СМИ в изгнании

Власти Афганистана арестовали в Кабуле местного журналиста-фрилансера Сайеда Рашида Кашефи, его подозревают в связях с афганскими СМИ в изгнании, сообщает Центр РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:00:00+03:00

2025-04-18T14:00:00+03:00

2025-04-18T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти Афганистана арестовали в Кабуле местного журналиста-фрилансера Сайеда Рашида Кашефи, его подозревают в связях с афганскими СМИ в изгнании, сообщает Центр афганской журналистики (AFJC). Источник организации в журналистских кругах афганской столицы сообщил, что Кашефи в настоящее время находится под следствием по подозрению в сотрудничестве со СМИ в изгнании. Еще 15 марта, до своего ареста, контрразведчики задержали Кашефи и изъяли у него диктофон, видеокамеру и мобильный телефон. С 15 марта и до настоящего времени они неоднократно просили Кашефи посетить отделение их службы в Кабуле, чтобы он мог забрать свои вещи, однако он воздерживался от посещения офиса спецслужб, опасаясь ареста. Еще один источник в журналистских кругах Кабула, знакомый с делом, подтвердил, что Кашефи сейчас находится под следствием "по подозрению в сотрудничестве со СМИ в изгнании". С приходом к власти талибов в августе 2021 года почти половина афганских СМИ прекратила свою деятельность, в том числе по политическим и экономическим причинам. Сбежавшие из Афганистана представители средств массовой информации начали открывать "афганские СМИ" в столицах европейских государств и США, подавая свои новости в явно антиталибском ключе. Среди них особой нетерпимостью к нынешнему афганскому режиму отличаются телеканал и новостной портал Afghanistan International, интернет-газета "Hasht-e Sobh", телеканал Amu и ряд других.

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в мире, кабул (город), афганистан, сша