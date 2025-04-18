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Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты - РИА Новости, 18.04.2025

Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону страны, говорится в Telegram-канале армии. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T07:18:00+03:00

2025-04-18T07:18:00+03:00

2025-04-18T07:18:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону страны, говорится в Telegram-канале армии. Армия сообщила, что была замечена ракета, направлявшаяся на территорию Израиля. В нескольких частях страны прозвучал сигнал воздушной тревоги. "После того, как были включены сирены воздушной тревоги недавно в нескольких частях Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) продолжает почти ежедневно обстреливать Израиль, несмотря на бомбежки США провинций под их контролем с середины марта.

https://ria.ru/20250417/ssha-2011882065.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, йемен, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году