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Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты - РИА Новости, 18.04.2025
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07:18 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/jemen-2011957152.html
Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты
Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты - РИА Новости, 18.04.2025
Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону страны, говорится в Telegram-канале армии. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:18:00+03:00
2025-04-18T07:18:00+03:00
в мире
израиль
йемен
сша
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону страны, говорится в Telegram-канале армии. Армия сообщила, что была замечена ракета, направлявшаяся на территорию Израиля. В нескольких частях страны прозвучал сигнал воздушной тревоги. "После того, как были включены сирены воздушной тревоги недавно в нескольких частях Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) продолжает почти ежедневно обстреливать Израиль, несмотря на бомбежки США провинций под их контролем с середины марта.
https://ria.ru/20250417/ssha-2011882065.html
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в мире, израиль, йемен, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты

ЦАХАЛ заявила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону Израиля

© AP Photo / Leo CorreaИзраильская система ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты
Израильская система ПВО Железный купол перехватывает ракеты - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватывает ракеты. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону страны, говорится в Telegram-канале армии.
Армия сообщила, что была замечена ракета, направлявшаяся на территорию Израиля. В нескольких частях страны прозвучал сигнал воздушной тревоги.
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"После того, как были включены сирены воздушной тревоги недавно в нескольких частях Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) продолжает почти ежедневно обстреливать Израиль, несмотря на бомбежки США провинций под их контролем с середины марта.
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