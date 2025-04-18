https://ria.ru/20250418/jemen-2011957152.html
Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты
Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты - РИА Новости, 18.04.2025
Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону страны, говорится в Telegram-канале армии. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T07:18:00+03:00
2025-04-18T07:18:00+03:00
2025-04-18T07:18:00+03:00
в мире
израиль
йемен
сша
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973846080_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_72dfcf90e6e28c993286422da328f178.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону страны, говорится в Telegram-канале армии. Армия сообщила, что была замечена ракета, направлявшаяся на территорию Израиля. В нескольких частях страны прозвучал сигнал воздушной тревоги. "После того, как были включены сирены воздушной тревоги недавно в нескольких частях Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена", - говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) продолжает почти ежедневно обстреливать Израиль, несмотря на бомбежки США провинций под их контролем с середины марта.
https://ria.ru/20250417/ssha-2011882065.html
https://ria.ru/20250417/konflikt-1915630213.html
израиль
йемен
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973846080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2e74ae88ea92b8b6c32814a59f44d74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля заявила о перехвате выпущенной из Йемена ракеты
ЦАХАЛ заявила о перехвате ракеты, выпущенной из Йемена в сторону Израиля