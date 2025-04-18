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"Яндекс" предложил ввести единые правила для регулирования аренды самокатов - РИА Новости, 18.04.2025
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10:44 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/jandeks-2011990611.html
"Яндекс" предложил ввести единые правила для регулирования аренды самокатов
"Яндекс" предложил ввести единые правила для регулирования аренды самокатов - РИА Новости, 18.04.2025
"Яндекс" предложил ввести единые правила для регулирования аренды самокатов
"Яндекс" разработал единые правила для регулирования сервисов кикшеринга, компания направит свое предложение игрокам рынка и региональным властям, рассказал... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:44:00+03:00
2025-04-18T10:44:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Яндекс" разработал единые правила для регулирования сервисов кикшеринга, компания направит свое предложение игрокам рынка и региональным властям, рассказал руководитель сервиса "Самокаты" "Яндекс Go" Леонид Ясиновский. "Яндекс сформулировал основные правила регулирования для кикшеринг-сервисов, чтобы поездки на самокатах были комфортны и безопасны для всех участников дорожного движения. Свои предложения компания направит игрокам рынка и региональным властям", - сказал Ясиновский на отраслевом съезде по средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Так, компания предлагает ограничить максимальное количество самокатов на улицах - предполагается, что это разгрузит городскую инфраструктуру и повысит порядок в городе, в том числе на тротуарах. А за серьезные нарушения "Яндекс" предлагает ввести обязательные штрафы. Это должно касаться передачи аренды несовершеннолетним, езды в пьяном виде и поездок вдвоем. Что касается контроля за соблюдением правил, добавил Ясиновский, сейчас эта функция лежит на операторах. Однако с ростом спроса на СИМ она частично перейдет городам - для неотвратимости наказания за нарушения "Яндекс" предлагает оснастить каждый самокат укрупненными номерами, чтобы поездки считывали городские камеры. Ясиновский также предложил верифицировать пользователей через учетную запись на "Госуслугах" - это позволит не допускать к управлению детей и подростков. "В Москве в новом сезоне уже тестируется обязательная верификация перед арендой самоката через портал Mos ID. За первый месяц авторизацию в Mos ID прошло больше 190 тысяч пользователей "Яндекс Go". Система также не допустила к поездкам 17 тысяч детей и подростков", - добавил он. "Средства индивидуальной мобильности по правилам имеют приоритет на движение по тротуару. Больше 99% водителей СИМ управляют самокатом аккуратно и культурно. Тем не менее некоторые пользователи позволяют себе резкие маневры и мешают пешеходам. Чтобы предотвратить опасные ситуации на тротуарах, Яндекс и другие операторы проактивно снизили скорость самокатов до 20 км/ч. Мера необходима до момента появления отдельной инфраструктуры, по которой будет безопасно передвигаться с большей скоростью", - добавил Ясиновский.
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общество, москва, яндекс
Общество, Москва, Яндекс
"Яндекс" предложил ввести единые правила для регулирования аренды самокатов

"Яндекс" разработал единые правила для регулирования сервисов кикшеринга

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСервис электросамокатов Яндекс Go в Москве
Сервис электросамокатов Яндекс Go в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сервис электросамокатов Яндекс Go в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Яндекс" разработал единые правила для регулирования сервисов кикшеринга, компания направит свое предложение игрокам рынка и региональным властям, рассказал руководитель сервиса "Самокаты" "Яндекс Go" Леонид Ясиновский.
"Яндекс сформулировал основные правила регулирования для кикшеринг-сервисов, чтобы поездки на самокатах были комфортны и безопасны для всех участников дорожного движения. Свои предложения компания направит игрокам рынка и региональным властям", - сказал Ясиновский на отраслевом съезде по средствам индивидуальной мобильности (СИМ).
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Так, компания предлагает ограничить максимальное количество самокатов на улицах - предполагается, что это разгрузит городскую инфраструктуру и повысит порядок в городе, в том числе на тротуарах. А за серьезные нарушения "Яндекс" предлагает ввести обязательные штрафы. Это должно касаться передачи аренды несовершеннолетним, езды в пьяном виде и поездок вдвоем.
Что касается контроля за соблюдением правил, добавил Ясиновский, сейчас эта функция лежит на операторах. Однако с ростом спроса на СИМ она частично перейдет городам - для неотвратимости наказания за нарушения "Яндекс" предлагает оснастить каждый самокат укрупненными номерами, чтобы поездки считывали городские камеры.
Ясиновский также предложил верифицировать пользователей через учетную запись на "Госуслугах" - это позволит не допускать к управлению детей и подростков. "В Москве в новом сезоне уже тестируется обязательная верификация перед арендой самоката через портал Mos ID. За первый месяц авторизацию в Mos ID прошло больше 190 тысяч пользователей "Яндекс Go". Система также не допустила к поездкам 17 тысяч детей и подростков", - добавил он.
"Средства индивидуальной мобильности по правилам имеют приоритет на движение по тротуару. Больше 99% водителей СИМ управляют самокатом аккуратно и культурно. Тем не менее некоторые пользователи позволяют себе резкие маневры и мешают пешеходам. Чтобы предотвратить опасные ситуации на тротуарах, Яндекс и другие операторы проактивно снизили скорость самокатов до 20 км/ч. Мера необходима до момента появления отдельной инфраструктуры, по которой будет безопасно передвигаться с большей скоростью", - добавил Ясиновский.
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