https://ria.ru/20250418/jandeks-2011990611.html

"Яндекс" предложил ввести единые правила для регулирования аренды самокатов

"Яндекс" предложил ввести единые правила для регулирования аренды самокатов - РИА Новости, 18.04.2025

"Яндекс" предложил ввести единые правила для регулирования аренды самокатов

"Яндекс" разработал единые правила для регулирования сервисов кикшеринга, компания направит свое предложение игрокам рынка и региональным властям, рассказал... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:44:00+03:00

2025-04-18T10:44:00+03:00

2025-04-18T10:44:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Яндекс" разработал единые правила для регулирования сервисов кикшеринга, компания направит свое предложение игрокам рынка и региональным властям, рассказал руководитель сервиса "Самокаты" "Яндекс Go" Леонид Ясиновский. "Яндекс сформулировал основные правила регулирования для кикшеринг-сервисов, чтобы поездки на самокатах были комфортны и безопасны для всех участников дорожного движения. Свои предложения компания направит игрокам рынка и региональным властям", - сказал Ясиновский на отраслевом съезде по средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Так, компания предлагает ограничить максимальное количество самокатов на улицах - предполагается, что это разгрузит городскую инфраструктуру и повысит порядок в городе, в том числе на тротуарах. А за серьезные нарушения "Яндекс" предлагает ввести обязательные штрафы. Это должно касаться передачи аренды несовершеннолетним, езды в пьяном виде и поездок вдвоем. Что касается контроля за соблюдением правил, добавил Ясиновский, сейчас эта функция лежит на операторах. Однако с ростом спроса на СИМ она частично перейдет городам - для неотвратимости наказания за нарушения "Яндекс" предлагает оснастить каждый самокат укрупненными номерами, чтобы поездки считывали городские камеры. Ясиновский также предложил верифицировать пользователей через учетную запись на "Госуслугах" - это позволит не допускать к управлению детей и подростков. "В Москве в новом сезоне уже тестируется обязательная верификация перед арендой самоката через портал Mos ID. За первый месяц авторизацию в Mos ID прошло больше 190 тысяч пользователей "Яндекс Go". Система также не допустила к поездкам 17 тысяч детей и подростков", - добавил он. "Средства индивидуальной мобильности по правилам имеют приоритет на движение по тротуару. Больше 99% водителей СИМ управляют самокатом аккуратно и культурно. Тем не менее некоторые пользователи позволяют себе резкие маневры и мешают пешеходам. Чтобы предотвратить опасные ситуации на тротуарах, Яндекс и другие операторы проактивно снизили скорость самокатов до 20 км/ч. Мера необходима до момента появления отдельной инфраструктуры, по которой будет безопасно передвигаться с большей скоростью", - добавил Ясиновский.

https://ria.ru/20250321/samokat-2006388314.html

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