Власти Ямала внедрят сертификаты на зубопротезирование для участников СВО
В ЯНАО введут сертификаты на лечение и протезирование зубов для участников СВО
© Depositphotos.com / Syda_ProductionsКабинет стоматолога
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Кабинет стоматолога. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Сертификаты на лечение зубов и протезирование для участников специальной военной операции введут в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
Предложение о введении новой меры поддержки для бойцов спецоперации поступило во время их встречи с губернатором ЯНАО в Новом Уренгое.
"В ближайшее время внедрим сертификаты на зубопротезирование. Будем учитывать обстоятельства: если боец получил ранение в челюстно-лицевую область, и требуются серьезное восстановление, пластика, которую могут сделать в специализированных центрах, то номинал будет больше. Чтобы военные не ждали возвращения на Ямал, и мы на местах не создавали дополнительные очереди, сделаем возможность пройти лечение в клиниках по всей России", - приводит слова Артюхова пресс-служба правительства региона.
Помимо этого, председатель новоуренгойской ассоциации ветеранов СВО Максим Горшковский обратил внимание, что психологическая поддержка требуется не только бойцам, но и женам военнослужащих, которым необходимо правильно адаптироваться к изменениям в поведении мужа после его возвращения домой. Губернатор поддержал инициативу и поручил руководителю департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксане Медынской организовать подготовку психологами мам и жен военных к встрече с ними после возвращения их из зоны спецоперации.
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