https://ria.ru/20250418/izrail-2012204403.html

Архиепископ Маркелл заявил, что его беспричинно не пустили в Израиль

Архиепископ Маркелл заявил, что его беспричинно не пустили в Израиль - РИА Новости, 18.04.2025

Архиепископ Маркелл заявил, что его беспричинно не пустили в Израиль

Архиепископ Маркелл заявил журналистам, что его беспричинно не выпустили из Молдавии в Израиль за Благодатным огнем, никаких нарушений не выявлено. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T22:29:00+03:00

2025-04-18T22:29:00+03:00

2025-04-18T23:46:00+03:00

религия

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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Архиепископ Маркелл заявил журналистам, что его беспричинно не выпустили из Молдавии в Израиль за Благодатным огнем, никаких нарушений не выявлено. В пятницу архиепископа Маркелла вновь не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь в Иерусалим, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. "Есть иногда события в жизни человека, которые просто случаются, приходят без причины. Вот это как раз тот случай, уже не первый, вчера точно так же было. Было хорошее обращение со стороны полицейских, мне жалко этих парней, что они дают делать из них пластилин, они оружие каких-то случайно пришедших к власти людей", - заявил архиепископ журналистам после выхода из аэропорта. Он отметил, что сотрудники Пограничной полиции не смогли выявить каких-либо нарушений с его стороны. Это не первый случай, когда представители Молдавской православной церкви сталкиваются с препятствиями при выезде из страны. Ранее сообщалось о подобных инцидентах с другими священнослужителями Молдавской митрополии. В 2025 году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской православной церкви и Бессарабской митрополии Румынской церкви. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250418/markell-2012168124.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012054497.html

https://ria.ru/20250418/markell-2012204243.html

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Владыка Маркелл об отказе выпускать его в Израиль Епископа Бельцкого и Фалештского Маркелла снова не выпустили в Израиль из Кишинева за Благодатным огнем, передает корреспондент РИА Новости 2025-04-18T22:29 true PT0M49S

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