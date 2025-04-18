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Житель Приморья избил директора детсада, в который ходил его ребенок - РИА Новости, 18.04.2025
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12:21 18.04.2025 (обновлено: 12:26 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/izbienie-2012036765.html
Житель Приморья избил директора детсада, в который ходил его ребенок
Житель Приморья избил директора детсада, в который ходил его ребенок - РИА Новости, 18.04.2025
Житель Приморья избил директора детсада, в который ходил его ребенок
Отец одного из воспитанников детсада в поселке Славянка Приморского края подозревается в избиении воспитателя и директора учреждения, а также в нападении на... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:21:00+03:00
2025-04-18T12:26:00+03:00
россия
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Отец одного из воспитанников детсада в поселке Славянка Приморского края подозревается в избиении воспитателя и директора учреждения, а также в нападении на полицейского, возбуждено дело, сообщило региональное СУСК РФ. "По версии следствия, вечером 17 апреля 2025 года в детском саду поселка городского типа Славянка один из родителей, находясь в сильном алкогольном опьянении, нанёс множественные удары руками и ногами воспитателю, а затем директору детского учреждения. Вскоре мужчина был задержан и доставлен в медицинское учреждение на освидетельствование, где он применил насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении. В отношении 42-летнего мужчины, который "жестоко избил воспитателя и директора детского сада" и напал на полицейского, возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 "Хулиганство", ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", добавляет следственное управление. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры. Потерпевшим назначены судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20250416/izbienie-2011671646.html
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россия, приморский край, происшествия
Россия, Приморский край, Происшествия
Житель Приморья избил директора детсада, в который ходил его ребенок

Житель Приморья избил воспитателя и директора детсада, куда ходит его ребенок

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ВЛАДИВОСТОК, 18 апр – РИА Новости. Отец одного из воспитанников детсада в поселке Славянка Приморского края подозревается в избиении воспитателя и директора учреждения, а также в нападении на полицейского, возбуждено дело, сообщило региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, вечером 17 апреля 2025 года в детском саду поселка городского типа Славянка один из родителей, находясь в сильном алкогольном опьянении, нанёс множественные удары руками и ногами воспитателю, а затем директору детского учреждения. Вскоре мужчина был задержан и доставлен в медицинское учреждение на освидетельствование, где он применил насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Подростки избили девочку на парковке у ТЦ в Екатеринбурге
16 апреля, 19:43
В отношении 42-летнего мужчины, который "жестоко избил воспитателя и директора детского сада" и напал на полицейского, возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 "Хулиганство", ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", добавляет следственное управление.
Фигурант задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры. Потерпевшим назначены судебно-медицинские экспертизы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Хабаровске студент избил однокурсника стулом
8 апреля, 09:14
 
РоссияПриморский крайПроисшествия
 
 
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