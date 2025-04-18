https://ria.ru/20250418/ivanov-2012060076.html

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 18.04.2025

Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову

Мосгорсуд еще на три месяца продлил арест бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток и растрате, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:40:00+03:00

2025-04-18T13:40:00+03:00

2025-04-18T13:54:00+03:00

происшествия

тимур иванов

московский городской суд

дело замминистра обороны тимура иванова

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мосгорсуд еще на три месяца продлил арест бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток и растрате, сообщили РИА Новости в суде. "Московский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания в виде заключения под стражу еще на три месяца, а всего на срок свыше года, в отношении Иванова Тимура Вадимовича", - сказал собеседник агентства.Заседание прошло в закрытом режиме. Изначально оно было назначено на 13.30, однако суд без предупреждения решил рассмотреть ходатайство на час раньше.Также суд продлил арест Сергею Бородину и Александру Фомину – другим фигурантам дела о взятках.Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".Дело о растрате, в которой также обвиняется Иванов, Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу.В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а второй фигурант дела Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Их обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у банка "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20250329/ivanov-2008109062.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф)