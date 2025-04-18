Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову
Мосгорсуд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову на три месяца
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мосгорсуд еще на три месяца продлил арест бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток и растрате, сообщили РИА Новости в суде.
"Московский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания в виде заключения под стражу еще на три месяца, а всего на срок свыше года, в отношении Иванова Тимура Вадимовича", - сказал собеседник агентства.
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Заседание прошло в закрытом режиме. Изначально оно было назначено на 13.30, однако суд без предупреждения решил рассмотреть ходатайство на час раньше.
Также суд продлил арест Сергею Бородину и Александру Фомину – другим фигурантам дела о взятках.
Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
Дело о растрате, в которой также обвиняется Иванов, Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а второй фигурант дела Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Их обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у банка "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
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