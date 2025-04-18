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Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 18.04.2025
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13:40 18.04.2025 (обновлено: 13:54 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/ivanov-2012060076.html
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову - РИА Новости, 18.04.2025
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову
Мосгорсуд еще на три месяца продлил арест бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток и растрате, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:40:00+03:00
2025-04-18T13:54:00+03:00
происшествия
тимур иванов
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мосгорсуд еще на три месяца продлил арест бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток и растрате, сообщили РИА Новости в суде. "Московский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания в виде заключения под стражу еще на три месяца, а всего на срок свыше года, в отношении Иванова Тимура Вадимовича", - сказал собеседник агентства.Заседание прошло в закрытом режиме. Изначально оно было назначено на 13.30, однако суд без предупреждения решил рассмотреть ходатайство на час раньше.Также суд продлил арест Сергею Бородину и Александру Фомину – другим фигурантам дела о взятках.Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".Дело о растрате, в которой также обвиняется Иванов, Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу.В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а второй фигурант дела Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Их обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у банка "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20250329/ivanov-2008109062.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тимур Иванов, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову

Мосгорсуд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову на три месяца

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в суде - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мосгорсуд еще на три месяца продлил арест бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взяток и растрате, сообщили РИА Новости в суде.
"Московский городской суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания в виде заключения под стражу еще на три месяца, а всего на срок свыше года, в отношении Иванова Тимура Вадимовича", - сказал собеседник агентства.
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Заседание прошло в закрытом режиме. Изначально оно было назначено на 13.30, однако суд без предупреждения решил рассмотреть ходатайство на час раньше.
Также суд продлил арест Сергею Бородину и Александру Фомину – другим фигурантам дела о взятках.
Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания".
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Дело о растрате, в которой также обвиняется Иванов, Мосгорсуд 24 марта уже начал рассматривать по существу.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а второй фигурант дела Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Их обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у банка "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
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