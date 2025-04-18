https://ria.ru/20250418/ispanija-2012061621.html

Rheinmetall сделает Испанию крупнейшим производителем артснарядов в Европе

Rheinmetall сделает Испанию крупнейшим производителем артснарядов в Европе - РИА Новости, 18.04.2025

Rheinmetall сделает Испанию крупнейшим производителем артснарядов в Европе

Компания Rheinmetall Expal Munitions увеличит производство снарядов на своем заводе под Мадридом до 450 тысяч единиц в год, что сделает Испанию крупнейшим... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:46:00+03:00

2025-04-18T13:46:00+03:00

2025-04-18T15:00:00+03:00

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МАДРИД, 18 апр - РИА Новости. Компания Rheinmetall Expal Munitions увеличит производство снарядов на своем заводе под Мадридом до 450 тысяч единиц в год, что сделает Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в Европе, сообщает газета ABC. "Армин Паппергер, генеральный директор компании (Rheinmetall), распорядился увеличить производство на этом заводе до 450 тысяч снарядов в год, что делает Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в Европе", - пишет издание. По его информации, в начале года предприятие получило заказ на производство снарядов калибра 155 мм на сумму 21 миллион евро, после чего было принято решение об инвестициях в расширение мощностей для удовлетворения возросшего спроса. Испанская Rheinmetall Expal Munitions занимается выпуском минометных гранат, снарядов среднего калибра, взрывателей и систем реактивного залпового огня. Концерн Rheinmetall также строит аналогичный завод в немецком Унтерлюсе, где планирует производить до 350 тысяч снарядов в год. Суммарные инвестиции в новые мощности составят около 600 миллионов евро. Как уточнил Паппергер, часть компонентов, необходимых для производства, компания может изготавливать в США, где у нее десять производственных площадок, пишет газета. Это также позволит компенсировать ограничения, связанные с перегрузкой европейских поставщиков сырья и комплектующих. Отмечается, что на фоне увеличения заказов концерн Rheinmetall заявил о намерении использовать часть своих мощностей в США не только для производства компонентов, но и как потенциальную площадку для выпуска европейских вооружений. По словам Паппергера, это может коснуться, в частности, элементов боевых машин Lynx, поставляемых странам ЕС.По оценке правительства Испании, рост оборонного заказа в стране активизировал деятельность более 550 предприятий и создал около 121 тысячи рабочих мест. Компания Rheinmetall является одним из крупнейших мировых производителей артиллерийских боеприпасов. В Евросоюзе выступают за снижение зависимости от поставок из США, однако полностью отказаться от американских мощностей пока невозможно.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250417/rheinmetall-2011763564.html

https://ria.ru/20250218/evropa-1999967388.html

https://ria.ru/20250131/smi-1996532776.html

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технологии, испания, сша, мадрид, в мире