Слуцкий предложил проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры
Слуцкий призвал проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры Исмаилова
Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит запросы в Генпрокуратуру России с просьбой проверить законность деятельности и нахождения в стране экс-главы совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова.
По словам Слуцкого, ранее Исмаилов в ходе интервью заявил, что "узбеки хотят заселить Россию". Парламентарий добавил, что Исмаилов является гражданином России, по этническому происхождению — узбек. Кроме того, лидер ЛДПР отметил, что, по мнению экс-главы узбекской диаспоры Москвы, экспансия уже началась: чайхана на каждом углу, посуда и кальяны в каждой семье, большие узбекские семьи.
"ЛДПР выведет этого "лидера по оказанию миграционных услуг" на чистую воду. Исмаилов получил наше гражданство, но сердце, похоже, оставил в другой стране. Наш народ и Генпрокуратура помогут этому узбекскому мечтателю определиться в пространстве. Готовим запросы. Проверим все: от того, как попал в Россию, легализовался, как получил образование, до чистоты бизнеса, последних сделок и работы в диаспоре", — сказал он.
Слуцкий подчеркнул, что аргументы Исмаилова являются "настолько безобразными в своей наивности, что к ним обязательно нужно прислушаться". Как считает лидер ЛДПР, за ними стоит правда — нелицеприятная правда, которая подскажет, что нужно решать и действовать, не дожидаясь народного гнева.
"Главное, что стоит за этими великоузбекскими планами юриста из Ташкента, — это алчные и хвастливые пожелания: "Русский, не останавливайся. Я все сделаю: гражданство, РВП, ВНЖ. Я завезу столько людей, сколько хочешь. Просто делай то, что делаешь! Бери взятки, оформляй гражданство, давай квартиры, разрешай ввозить многодетные семьи", — заключил он.