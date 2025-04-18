https://ria.ru/20250418/ismailov-2012085458.html

Слуцкий предложил проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры

Слуцкий предложил проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры - РИА Новости, 18.04.2025

Слуцкий предложил проверить деятельность экс-главы узбекской диаспоры

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит запросы в Генпрокуратуру России с просьбой проверить законность деятельности и нахождения в стране... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:15:00+03:00

2025-04-18T15:15:00+03:00

2025-04-18T22:27:00+03:00

россия

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что направит запросы в Генпрокуратуру России с просьбой проверить законность деятельности и нахождения в стране экс-главы совета узбекской национально-культурной автономии Москвы Бахрома Исмаилова. По словам Слуцкого, ранее Исмаилов в ходе интервью заявил, что "узбеки хотят заселить Россию". Парламентарий добавил, что Исмаилов является гражданином России, по этническому происхождению — узбек. Кроме того, лидер ЛДПР отметил, что, по мнению экс-главы узбекской диаспоры Москвы, экспансия уже началась: чайхана на каждом углу, посуда и кальяны в каждой семье, большие узбекские семьи. "ЛДПР выведет этого "лидера по оказанию миграционных услуг" на чистую воду. Исмаилов получил наше гражданство, но сердце, похоже, оставил в другой стране. Наш народ и Генпрокуратура помогут этому узбекскому мечтателю определиться в пространстве. Готовим запросы. Проверим все: от того, как попал в Россию, легализовался, как получил образование, до чистоты бизнеса, последних сделок и работы в диаспоре", — сказал он. Слуцкий подчеркнул, что аргументы Исмаилова являются "настолько безобразными в своей наивности, что к ним обязательно нужно прислушаться". Как считает лидер ЛДПР, за ними стоит правда — нелицеприятная правда, которая подскажет, что нужно решать и действовать, не дожидаясь народного гнева. "Главное, что стоит за этими великоузбекскими планами юриста из Ташкента, — это алчные и хвастливые пожелания: "Русский, не останавливайся. Я все сделаю: гражданство, РВП, ВНЖ. Я завезу столько людей, сколько хочешь. Просто делай то, что делаешь! Бери взятки, оформляй гражданство, давай квартиры, разрешай ввозить многодетные семьи", — заключил он.

https://ria.ru/20250401/gosduma-2008528466.html

https://ria.ru/20250313/ldpr-2004746636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, ташкент, леонид слуцкий (политик), лдпр, генеральная прокуратура рф, общество