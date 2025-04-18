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WP: Уолтц и Рубио выступили за уничтожение ядерных возможностей Ирана - РИА Новости, 18.04.2025
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20:16 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/iran-2012190072.html
WP: Уолтц и Рубио выступили за уничтожение ядерных возможностей Ирана
WP: Уолтц и Рубио выступили за уничтожение ядерных возможностей Ирана - РИА Новости, 18.04.2025
WP: Уолтц и Рубио выступили за уничтожение ядерных возможностей Ирана
Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и американский госсекретарь Марко Рубио выступали за военное уничтожение возможностей Ирана,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:16:00+03:00
2025-04-18T20:16:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и американский госсекретарь Марко Рубио выступали за военное уничтожение возможностей Ирана, имеющихся для предполагаемого создания исламской республикой ядерного оружия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC 30 марта пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если Соединенные Штаты и Иран не заключат соглашения по вопросу иранской ядерной программы, при этом американский лидер добавил, что власти в Вашингтоне и Тегеране в настоящее время "разговаривают". "Уолтц и... Рубио высказывались за военные действия, направленные на уничтожение возможного потенциала Ирана для создания ядерного оружия", - говорится в публикации издания. По данным газеты, вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард были более осторожны в оценках вероятных последствий. Издание также уточняет, Трамп также выслушал внешних сторонников дипломатии, включая журналиста Такера Карлсона. "Более осторожные советники отмечают, что, по оценкам американской разведки, Иран не собирался создавать ядерное оружие, и что бомбардировки. скорее всего, приведут к более масштабной региональной войне", - подчеркивает газета. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250416/iran-2011660629.html
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, марко рубио, аббас аракчи, nbc, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Марко Рубио, Аббас Аракчи, NBC, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
WP: Уолтц и Рубио выступили за уничтожение ядерных возможностей Ирана

WP: Уолтц и Рубио выступили за военное уничтожение ядерного потенциала Ирана

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и американский госсекретарь Марко Рубио выступали за военное уничтожение возможностей Ирана, имеющихся для предполагаемого создания исламской республикой ядерного оружия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC 30 марта пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если Соединенные Штаты и Иран не заключат соглашения по вопросу иранской ядерной программы, при этом американский лидер добавил, что власти в Вашингтоне и Тегеране в настоящее время "разговаривают".
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"Уолтц и... Рубио высказывались за военные действия, направленные на уничтожение возможного потенциала Ирана для создания ядерного оружия", - говорится в публикации издания.
По данным газеты, вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава национальной разведки Соединенных Штатов Тулси Габбард были более осторожны в оценках вероятных последствий. Издание также уточняет, Трамп также выслушал внешних сторонников дипломатии, включая журналиста Такера Карлсона.
"Более осторожные советники отмечают, что, по оценкам американской разведки, Иран не собирался создавать ядерное оружие, и что бомбардировки. скорее всего, приведут к более масштабной региональной войне", - подчеркивает газета.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
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В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампМарко РубиоАббас АракчиNBCСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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