https://ria.ru/20250418/iran-2012158715.html

Reuters: Иран обозначил условия ограничения ядерной программы

Reuters: Иран обозначил условия ограничения ядерной программы - РИА Новости, 18.04.2025

Reuters: Иран обозначил условия ограничения ядерной программы

Иран заявил США на переговорах на прошлой неделе, что готов согласиться на ограничения обогащения урана, однако хочет от Вашингтона четких гарантий, что... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:19:00+03:00

2025-04-18T18:19:00+03:00

2025-04-18T18:19:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости/Прайм. Иран заявил США на переговорах на прошлой неделе, что готов согласиться на ограничения обогащения урана, однако хочет от Вашингтона четких гарантий, что американский президент Дональд Трамп вновь не откажется от ядерных договоренностей, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Источник отметил, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи также заявил американцам, что в обмен на сотрудничество Вашингтон должен оперативно снять санкции в отношении нефтяного и финансового секторов Ирана. "Иран заявил США на переговорах на прошлой неделе, что готов принять некоторые ограничения на обогащение урана, но ему нужны четкие гарантии, что президент Дональд Трамп опять не откажется от ядерного пакта", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на чиновника. При этом иранский чиновник отметил, что установленные верховным лидером Ирана Али Хаменеи "красные линии" не могут подвергаться сомнению во время переговоров. Красные линии, помимо прочего, заключаются в том, что Иран никогда не согласится на демонтаж центрифуг, не остановит полностью обогащение урана, а также не снизит объемы хранящегося обогащенного урана ниже уровня, согласованного в ядерном соглашении 2015 года. Кроме того, обсуждению не подлежит иранская ракетная программа. "Иран на непрямых переговорах в Омане понял, что Вашингтон не хочет полного прекращения ядерной деятельности Ираном, это может быть точкой соприкосновения для того, что Иран и США начали честные переговоры", - сказал источник. Кроме того, чиновник отметил, что Тегеран продемонстрировал готовность работать с МАГАТЭ, которое там рассматривают как "единственной приемлемой организацией в процессе". В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. Переговоры проходят на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании не допустить появления у Ирана ядерного оружия. При этом власти Ирана отрицают подобные планы. Также американский президент говорил о стремлении достичь договоренности с Ираном, при этом пригрозив, что в случае отсутствия сделки Ирану стоит ожидать "невиданных ранее бомбардировок". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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