https://ria.ru/20250418/iran-2012087916.html
Иранские военные показали на параде комплексы С-300
Иранские военные показали на параде комплексы С-300 - РИА Новости, 18.04.2025
Иранские военные показали на параде комплексы С-300
Иранские вооруженные силы в пятницу в честь дня армии исламской республики провели парад, в ходе которого была представлена передавая иранская наземная техника, РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:23:00+03:00
2025-04-18T15:23:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 18 апр - РИА Новости. Иранские вооруженные силы в пятницу в честь дня армии исламской республики провели парад, в ходе которого была представлена передавая иранская наземная техника, армия представила также и российские комплексы С-300, передает иранское госагентство SNN. "В Иране прошла церемония военного парада в честь дня армии исламской республики", - говорится в сообщении. В ходе парада была представлена современная иранская техника. Среди них, в первую очередь, стоит отметить российские зенитно-ракетные комплексы С-300 в иранском темно-зеленом камуфляже. Были представлены также ракеты средней и малой дальности, как "Fath-360", зенитные управляемые ракеты "Sayyad-3", системы противовоздушной обороны "Majid", передовые самонаводящиеся торпедные системы типа "Valfajr".
https://ria.ru/20250416/iran-2011660629.html
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РИА Новости
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иран, зрк с-300, в мире
Иранские военные показали на параде комплексы С-300
Иранские военные показали комплексы С-300 на параде в честь дня армии республики
ТЕГЕРАН, 18 апр - РИА Новости. Иранские вооруженные силы в пятницу в честь дня армии исламской республики провели парад, в ходе которого была представлена передавая иранская наземная техника, армия представила также и российские комплексы С-300, передает иранское госагентство SNN.
"В Иране
прошла церемония военного парада в честь дня армии исламской республики", - говорится в сообщении.
В ходе парада была представлена современная иранская техника. Среди них, в первую очередь, стоит отметить российские зенитно-ракетные комплексы С-300 в иранском темно-зеленом камуфляже. Были представлены также ракеты средней и малой дальности, как "Fath-360", зенитные управляемые ракеты "Sayyad-3", системы противовоздушной обороны "Majid", передовые самонаводящиеся торпедные системы типа "Valfajr".