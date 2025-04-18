https://ria.ru/20250418/iran-2012077927.html

Глава МИД Ирана заявил о новом уровне отношений между Москвой и Тегераном

Глава МИД Ирана заявил о новом уровне отношений между Москвой и Тегераном - РИА Новости, 18.04.2025

Глава МИД Ирана заявил о новом уровне отношений между Москвой и Тегераном

Отношения России и Ирана с подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вышли на качественно новый уровень, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:48:00+03:00

2025-04-18T14:48:00+03:00

2025-04-18T15:39:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Отношения России и Ирана с подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вышли на качественно новый уровень, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Сейчас у нас очень хорошее движение в нашем сотрудничестве. Мы видим, что российское руководство играет важную роль в различных сюжетах международной и региональной повестки дня. Мы обмениваемся мнениями по целому ряду региональных сюжетов. Причем делаем этот очень хорошо", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Отношения России и Ирана с подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вышли на качественно новый уровень. Этот договор обеспечивает долгосрочную перспективу наших взаимоотношений и показываем всем миру, что мы движемся в хорошем направлении", - подчеркнул Аракчи. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.

https://ria.ru/20250418/lavrov-2012063284.html

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