Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Ирана заявил о новом уровне отношений между Москвой и Тегераном - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 18.04.2025 (обновлено: 15:39 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/iran-2012077927.html
Глава МИД Ирана заявил о новом уровне отношений между Москвой и Тегераном
Глава МИД Ирана заявил о новом уровне отношений между Москвой и Тегераном - РИА Новости, 18.04.2025
Глава МИД Ирана заявил о новом уровне отношений между Москвой и Тегераном
Отношения России и Ирана с подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вышли на качественно новый уровень, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:48:00+03:00
2025-04-18T15:39:00+03:00
цены на нефть
иран
россия
москва
аббас аракчи
сергей лавров
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001505317_0:71:1152:719_1920x0_80_0_0_64e89acee8bcced6e267134ccce72823.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Отношения России и Ирана с подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вышли на качественно новый уровень, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Сейчас у нас очень хорошее движение в нашем сотрудничестве. Мы видим, что российское руководство играет важную роль в различных сюжетах международной и региональной повестки дня. Мы обмениваемся мнениями по целому ряду региональных сюжетов. Причем делаем этот очень хорошо", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Отношения России и Ирана с подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вышли на качественно новый уровень. Этот договор обеспечивает долгосрочную перспективу наших взаимоотношений и показываем всем миру, что мы движемся в хорошем направлении", - подчеркнул Аракчи. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
https://ria.ru/20250418/lavrov-2012063284.html
https://ria.ru/20250418/lavrov-2012063087.html
иран
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001505317_8:0:1139:848_1920x0_80_0_0_d7e3737d57448fc04bb856b796e7f085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, иран, россия, москва, аббас аракчи, сергей лавров, масуд пезешкиан
Цены на нефть, Иран, Россия, Москва, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Масуд Пезешкиан
Глава МИД Ирана заявил о новом уровне отношений между Москвой и Тегераном

Аракчи: отношения России и Ирана вышли на качественно новый уровень

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Отношения России и Ирана с подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вышли на качественно новый уровень, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Сейчас у нас очень хорошее движение в нашем сотрудничестве. Мы видим, что российское руководство играет важную роль в различных сюжетах международной и региональной повестки дня. Мы обмениваемся мнениями по целому ряду региональных сюжетов. Причем делаем этот очень хорошо", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Лавров оценил вступление в силу договора о партнерстве с Ираном
Вчера, 13:54
"Отношения России и Ирана с подписанием договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вышли на качественно новый уровень. Этот договор обеспечивает долгосрочную перспективу наших взаимоотношений и показываем всем миру, что мы движемся в хорошем направлении", - подчеркнул Аракчи.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Лавров раскрыл, когда состоится заседание межправкомисии России и Ирана
Вчера, 13:52
 
Цены на нефтьИранРоссияМоскваАббас АракчиСергей ЛавровМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала