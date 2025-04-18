https://ria.ru/20250418/iran-2012075458.html

Лавров и Аракчи обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

Лавров и Аракчи обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана - РИА Новости, 18.04.2025

Лавров и Аракчи обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

Глава МИД Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи провели пресс-конференцию после переговоров в Москве. Среди прочего дипломаты обсудили ситуацию... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:41:00+03:00

2025-04-18T14:41:00+03:00

2025-04-18T15:44:00+03:00

в мире

иран

сергей лавров

дональд трамп

сша

аббас аракчи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012025469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f37b08c15ac4b0c5ff7b24313fb0bdd0.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи провели пресс-конференцию после переговоров в Москве. Среди прочего дипломаты обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана.Основные заявления Лаврова — в материале РИА Новости."Это принципиальный момент, который обязаны учитывать те, кто пытается нагрузить переговоры не имеющими к ядерным делам вопросами и тем самым создает очень рискованную ситуацию".Ситуация с ядерной программой ИранаВ начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРА Масуд Пезешкиан, страна в ответном письме отказала США в прямых переговорах по этому вопросу.В Омане 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что они прошли позитивно. Иранский дипломат также назвал атмосферу диалога конструктивной и спокойной. Он объявил, что второй раунд переговоров состоится 19 апреля.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Вашингтон в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышел из соглашения и восстановил ограничения против Ирана.В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250418/lavrov-2012034535.html

https://ria.ru/20250415/iran-2011430888.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Ирана Аракчи Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Ирана Аракчи 2025-04-18T14:41 true PT29M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сергей лавров, дональд трамп, сша, аббас аракчи