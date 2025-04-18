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Лавров и Аракчи обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана - РИА Новости, 18.04.2025
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14:41 18.04.2025 (обновлено: 15:44 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/iran-2012075458.html
Лавров и Аракчи обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана
Лавров и Аракчи обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана - РИА Новости, 18.04.2025
Лавров и Аракчи обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана
Глава МИД Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи провели пресс-конференцию после переговоров в Москве. Среди прочего дипломаты обсудили ситуацию... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:41:00+03:00
2025-04-18T15:44:00+03:00
в мире
иран
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи провели пресс-конференцию после переговоров в Москве. Среди прочего дипломаты обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана.Основные заявления Лаврова — в материале РИА Новости."Это принципиальный момент, который обязаны учитывать те, кто пытается нагрузить переговоры не имеющими к ядерным делам вопросами и тем самым создает очень рискованную ситуацию".Ситуация с ядерной программой ИранаВ начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРА Масуд Пезешкиан, страна в ответном письме отказала США в прямых переговорах по этому вопросу.В Омане 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что они прошли позитивно. Иранский дипломат также назвал атмосферу диалога конструктивной и спокойной. Он объявил, что второй раунд переговоров состоится 19 апреля.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Вашингтон в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышел из соглашения и восстановил ограничения против Ирана.В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250418/lavrov-2012034535.html
https://ria.ru/20250415/iran-2011430888.html
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Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Ирана Аракчи
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Ирана Аракчи
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в мире, иран, сергей лавров, дональд трамп, сша, аббас аракчи
В мире, Иран, Сергей Лавров, Дональд Трамп, США, Аббас Аракчи
Лавров и Аракчи обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана

Лавров: РФ готова содействовать переговорам по ядерной программе Ирана

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи провели пресс-конференцию после переговоров в Москве. Среди прочего дипломаты обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана.
Основные заявления Лаврова — в материале РИА Новости.
  • Россия приветствует стремление Вашингтона и Тегерана достичь договоренностей по иранской ядерной программе.
  • Москва готова содействовать переговорам между странами, но на них должны учитываться законные интересы Ирана.
  • Тегеран желает в полной мере искать договоренности по ядерной программе в рамках вопроса нераспространения, без лишних тем.
  • Россия считает рискованными попытки "нагрузить" переговоры США и Ирана вопросами, не имеющими отношения к ядерной программе:
«
"Это принципиальный момент, который обязаны учитывать те, кто пытается нагрузить переговоры не имеющими к ядерным делам вопросами и тем самым создает очень рискованную ситуацию".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД
Президент Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Лавров раскрыл детали переговоров Путина с главой МИД Ирана
Вчера, 12:21

Ситуация с ядерной программой Ирана

В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРА Масуд Пезешкиан, страна в ответном письме отказала США в прямых переговорах по этому вопросу.
В Омане 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что они прошли позитивно. Иранский дипломат также назвал атмосферу диалога конструктивной и спокойной. Он объявил, что второй раунд переговоров состоится 19 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Вашингтон в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышел из соглашения и восстановил ограничения против Ирана.
В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Уиткофф назвал условие для сделки США и Ирана
15 апреля, 18:45
 
В миреИранСергей ЛавровДональд ТрампСШААббас Аракчи
 
 
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