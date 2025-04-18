Лавров и Аракчи обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана
Лавров: РФ готова содействовать переговорам по ядерной программе Ирана
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи провели пресс-конференцию после переговоров в Москве. Среди прочего дипломаты обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Тегерана.
Основные заявления Лаврова — в материале РИА Новости.
- Россия приветствует стремление Вашингтона и Тегерана достичь договоренностей по иранской ядерной программе.
- Москва готова содействовать переговорам между странами, но на них должны учитываться законные интересы Ирана.
- Тегеран желает в полной мере искать договоренности по ядерной программе в рамках вопроса нераспространения, без лишних тем.
- Россия считает рискованными попытки "нагрузить" переговоры США и Ирана вопросами, не имеющими отношения к ядерной программе:
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"Это принципиальный момент, который обязаны учитывать те, кто пытается нагрузить переговоры не имеющими к ядерным делам вопросами и тем самым создает очень рискованную ситуацию".
Ситуация с ядерной программой Ирана
В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРА Масуд Пезешкиан, страна в ответном письме отказала США в прямых переговорах по этому вопросу.
В Омане 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что они прошли позитивно. Иранский дипломат также назвал атмосферу диалога конструктивной и спокойной. Он объявил, что второй раунд переговоров состоится 19 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Вашингтон в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышел из соглашения и восстановил ограничения против Ирана.
В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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