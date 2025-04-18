https://ria.ru/20250418/iran-2012068657.html

Лавров заявил о готовности Тегерана к договоренности по ИЯП

Лавров заявил о готовности Тегерана к договоренности по ИЯП - РИА Новости, 18.04.2025

Лавров заявил о готовности Тегерана к договоренности по ИЯП

Иран готов в полной мере искать договоренность по иранской ядерной программе исключительно в рамках вопроса нераспространения, российская сторона считает... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:18:00+03:00

2025-04-18T14:18:00+03:00

2025-04-18T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Иран готов в полной мере искать договоренность по иранской ядерной программе исключительно в рамках вопроса нераспространения, российская сторона считает рискованными попытки "нагрузить" переговоры США и Ирана вопросами, не имеющими отношения к ядерной программе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее представитель госдепа Тэмми Брюс заявил, что второй раунд переговоров представителей США и Ирана пройдет в субботу в Риме. "Мы исходим из того, что единственным вариантом договоренности является договоренность исключительно по ядерным делам. Отмечу особо, что исламская республика Иран готова в полной мере искать эту договоренность в рамках договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. "Это принципиальный момент, который обязаны учитывать те, кто пытается нагрузить переговоры не имеющими к ядерным делам вопросами и тем самым создает очень рискованную ситуацию", - добавил он. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250418/iran-2012063701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, россия, аббас аракчи, сергей лавров, стив уиткофф