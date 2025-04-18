Лавров заявил о готовности Тегерана к договоренности по ИЯП
Лавров: Иран готов искать договоренность по ИЯП в рамках нераспространения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Иран готов в полной мере искать договоренность по иранской ядерной программе исключительно в рамках вопроса нераспространения, российская сторона считает рискованными попытки "нагрузить" переговоры США и Ирана вопросами, не имеющими отношения к ядерной программе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Мы исходим из того, что единственным вариантом договоренности является договоренность исключительно по ядерным делам. Отмечу особо, что исламская республика Иран готова в полной мере искать эту договоренность в рамках договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
"Это принципиальный момент, который обязаны учитывать те, кто пытается нагрузить переговоры не имеющими к ядерным делам вопросами и тем самым создает очень рискованную ситуацию", - добавил он.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.