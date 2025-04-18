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Лавров заявил о готовности Тегерана к договоренности по ИЯП - РИА Новости, 18.04.2025
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14:18 18.04.2025 (обновлено: 14:21 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/iran-2012068657.html
Лавров заявил о готовности Тегерана к договоренности по ИЯП
Лавров заявил о готовности Тегерана к договоренности по ИЯП - РИА Новости, 18.04.2025
Лавров заявил о готовности Тегерана к договоренности по ИЯП
Иран готов в полной мере искать договоренность по иранской ядерной программе исключительно в рамках вопроса нераспространения, российская сторона считает... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:18:00+03:00
2025-04-18T14:21:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
аббас аракчи
сергей лавров
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Иран готов в полной мере искать договоренность по иранской ядерной программе исключительно в рамках вопроса нераспространения, российская сторона считает рискованными попытки "нагрузить" переговоры США и Ирана вопросами, не имеющими отношения к ядерной программе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее представитель госдепа Тэмми Брюс заявил, что второй раунд переговоров представителей США и Ирана пройдет в субботу в Риме. "Мы исходим из того, что единственным вариантом договоренности является договоренность исключительно по ядерным делам. Отмечу особо, что исламская республика Иран готова в полной мере искать эту договоренность в рамках договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. "Это принципиальный момент, который обязаны учитывать те, кто пытается нагрузить переговоры не имеющими к ядерным делам вопросами и тем самым создает очень рискованную ситуацию", - добавил он. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250418/iran-2012063701.html
https://ria.ru/20250408/ssha-2010099041.html
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в мире, иран, сша, россия, аббас аракчи, сергей лавров, стив уиткофф
В мире, Иран, США, Россия, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Стив Уиткофф
Лавров заявил о готовности Тегерана к договоренности по ИЯП

Лавров: Иран готов искать договоренность по ИЯП в рамках нераспространения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Иран готов в полной мере искать договоренность по иранской ядерной программе исключительно в рамках вопроса нераспространения, российская сторона считает рискованными попытки "нагрузить" переговоры США и Ирана вопросами, не имеющими отношения к ядерной программе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее представитель госдепа Тэмми Брюс заявил, что второй раунд переговоров представителей США и Ирана пройдет в субботу в Риме.
«
"Мы исходим из того, что единственным вариантом договоренности является договоренность исключительно по ядерным делам. Отмечу особо, что исламская республика Иран готова в полной мере искать эту договоренность в рамках договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
"Это принципиальный момент, который обязаны учитывать те, кто пытается нагрузить переговоры не имеющими к ядерным делам вопросами и тем самым создает очень рискованную ситуацию", - добавил он.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Иран надеется на участие России в соглашении по ИЯП, заявил глава МИД
Вчера, 13:57
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Женщина проходит мимо граффити в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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В миреИранСШАРоссияАббас АракчиСергей ЛавровСтив Уиткофф
 
 
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