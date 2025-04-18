https://ria.ru/20250418/iran-2012068332.html

Иран считает возможным достижение соглашения по ядерной программе

Иран считает возможным достижение соглашения по ядерной программе - РИА Новости, 18.04.2025

Иран считает возможным достижение соглашения по ядерной программе

Тегеран считает возможным достижение соглашения по иранской ядерной программе, но нереалистичные запросы США снижают вероятность договоренностей, заявил глава... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:16:00+03:00

2025-04-18T14:16:00+03:00

2025-04-18T17:12:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тегеран считает возможным достижение соглашения по иранской ядерной программе, но нереалистичные запросы США снижают вероятность договоренностей, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Завтра мы очень серьезно, с полной волей будем принимать участие в переговорах для поиска решений вокруг иранской мирной ядерной программы. Те запросы (США - ред.), которые будут нереалистичными, лишь снизят возможность договориться... Непрямые переговоры не являются чем-либо сложным или удивительным. Достичь договоренностей возможно", - сказал Аракчи по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.В то же время иранский дипломат в преддверии второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США, которые состоятся в Риме, выразил сомнения в искренности намерений Вашингтона.Аракчи в четверг прибыл в Москву с визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, передав ему послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи и обсудив с ним, по словам Аракчи, непрямые переговоры между Ираном и США и ряд других вопросов.В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.Переговоры проходят на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании не допустить появления у Ирана ядерного оружия. При этом власти Ирана отрицают подобные планы. Также американский президент говорил о стремлении достичь договоренности с Ираном, при этом пригрозив, что в случае отсутствия сделки Ирану стоит ожидать "невиданных ранее бомбардировок".В то же время переговоры о сделке по иранской ядерной программе проходят в то время, как скоро закончится действие резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей действующую ядерную сделку. Текущее соглашение заканчивается 18 октября и на данный момент действует не в своей изначальной форме.США вышли из нее в 2018 году, а Иран объявил в ответ об отказе на соблюдение ряда положений соглашения, что позволило Ирану активизировать свою ядерную деятельность.

https://ria.ru/20250418/iran-2012066821.html

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в мире, сша, тегеран (город), россия, аббас аракчи, сергей лавров, мид ирана, иран, владимир путин, оон