Иран считает возможным достижение соглашения по ядерной программе
Аракчи: Тегеран считает возможным достижение соглашения по ядерной программе
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тегеран считает возможным достижение соглашения по иранской ядерной программе, но нереалистичные запросы США снижают вероятность договоренностей, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Завтра мы очень серьезно, с полной волей будем принимать участие в переговорах для поиска решений вокруг иранской мирной ядерной программы. Те запросы (США - ред.), которые будут нереалистичными, лишь снизят возможность договориться... Непрямые переговоры не являются чем-либо сложным или удивительным. Достичь договоренностей возможно", - сказал Аракчи по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
В то же время иранский дипломат в преддверии второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США, которые состоятся в Риме, выразил сомнения в искренности намерений Вашингтона.
Аракчи в четверг прибыл в Москву с визитом и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, передав ему послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи и обсудив с ним, по словам Аракчи, непрямые переговоры между Ираном и США и ряд других вопросов.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
Переговоры проходят на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о желании не допустить появления у Ирана ядерного оружия. При этом власти Ирана отрицают подобные планы. Также американский президент говорил о стремлении достичь договоренности с Ираном, при этом пригрозив, что в случае отсутствия сделки Ирану стоит ожидать "невиданных ранее бомбардировок".
В то же время переговоры о сделке по иранской ядерной программе проходят в то время, как скоро закончится действие резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей действующую ядерную сделку. Текущее соглашение заканчивается 18 октября и на данный момент действует не в своей изначальной форме.
США вышли из нее в 2018 году, а Иран объявил в ответ об отказе на соблюдение ряда положений соглашения, что позволило Ирану активизировать свою ядерную деятельность.
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