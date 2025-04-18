https://ria.ru/20250418/iran-2012066821.html

Иран не готов к прямым переговорам с США, заявил Аракчи

Иран не готов к прямым переговорам с США, заявил Аракчи - РИА Новости, 18.04.2025

Иран не готов к прямым переговорам с США, заявил Аракчи

Прямые переговоры с США сейчас невозможны для Ирана из-за санкций и политики максимального давления, проводимой Вашингтоном, но поле для дипломатии открыто,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:11:00+03:00

2025-04-18T14:11:00+03:00

2025-04-18T14:11:00+03:00

в мире

сша

иран

вашингтон (штат)

аббас аракчи

сергей лавров

стив уиткофф

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Прямые переговоры с США сейчас невозможны для Ирана из-за санкций и политики максимального давления, проводимой Вашингтоном, но поле для дипломатии открыто, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "В настоящее время мы будем вести только непрямые переговоры. Очевидно, что по причине угроз, которые озвучивает правительство США, и экономических санкций, а также политики максимального давления против нас мы не можем вести с ними прямые переговоры. Но дипломатический путь открыт, непрямые переговоры - это не что-то сложное или удивительное, достичь договоренностей возможно", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.

https://ria.ru/20250417/iran-2011922109.html

сша

иран

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, вашингтон (штат), аббас аракчи, сергей лавров, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана