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Иран не готов к прямым переговорам с США, заявил Аракчи
Иран не готов к прямым переговорам с США, заявил Аракчи - РИА Новости, 18.04.2025
Иран не готов к прямым переговорам с США, заявил Аракчи
Прямые переговоры с США сейчас невозможны для Ирана из-за санкций и политики максимального давления, проводимой Вашингтоном, но поле для дипломатии открыто,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:11:00+03:00
2025-04-18T14:11:00+03:00
2025-04-18T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Прямые переговоры с США сейчас невозможны для Ирана из-за санкций и политики максимального давления, проводимой Вашингтоном, но поле для дипломатии открыто, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "В настоящее время мы будем вести только непрямые переговоры. Очевидно, что по причине угроз, которые озвучивает правительство США, и экономических санкций, а также политики максимального давления против нас мы не можем вести с ними прямые переговоры. Но дипломатический путь открыт, непрямые переговоры - это не что-то сложное или удивительное, достичь договоренностей возможно", - сказал министр на пресс-конференции после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
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в мире, сша, иран, вашингтон (штат), аббас аракчи, сергей лавров, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Иран не готов к прямым переговорам с США, заявил Аракчи
Глава МИД Ирана Аракчи: прямой диалог с США сейчас невозможен из-за санкций