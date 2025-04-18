https://ria.ru/20250418/iran-2012066268.html

Глава МИД Ирана проинформировал Лаврова о ходе переговоров с США

Глава МИД Ирана проинформировал Лаврова о ходе переговоров с США - РИА Новости, 18.04.2025

Глава МИД Ирана проинформировал Лаврова о ходе переговоров с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым проинформировал его о переговорах между Тегераном и... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:07:00+03:00

2025-04-18T14:07:00+03:00

2025-04-18T14:07:00+03:00

в мире

иран

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аббас аракчи

сергей лавров

стив уиткофф

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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МОСКВА, 18 апр– РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым проинформировал его о переговорах между Тегераном и Вашингтоном "Мы обсудили очень подробно ядерную проблематику, поговорили о переговорах, которые происходят между Ираном и США, я проинформировал господина Лаврова об их ходе и содержании", - сказал Аракчи, комментируя переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым в пятницу. Он напомнил, что Россия играла важную роль по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в прошлом, и выразил надежду, что Москва окажет содействие и в возможных будущих договоренностях. "Господин Лавров заверил, что работа будет продолжена", - заключил Аракчи. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250417/iran-2011922109.html

https://ria.ru/20250418/lavrov-2012034535.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, сергей лавров, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана