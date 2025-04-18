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Глава МИД Ирана проинформировал Лаврова о ходе переговоров с США - РИА Новости, 18.04.2025
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14:07 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/iran-2012066268.html
Глава МИД Ирана проинформировал Лаврова о ходе переговоров с США
Глава МИД Ирана проинформировал Лаврова о ходе переговоров с США - РИА Новости, 18.04.2025
Глава МИД Ирана проинформировал Лаврова о ходе переговоров с США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым проинформировал его о переговорах между Тегераном и... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:07:00+03:00
2025-04-18T14:07:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
сергей лавров
стив уиткофф
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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МОСКВА, 18 апр– РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым проинформировал его о переговорах между Тегераном и Вашингтоном "Мы обсудили очень подробно ядерную проблематику, поговорили о переговорах, которые происходят между Ираном и США, я проинформировал господина Лаврова об их ходе и содержании", - сказал Аракчи, комментируя переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым в пятницу. Он напомнил, что Россия играла важную роль по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в прошлом, и выразил надежду, что Москва окажет содействие и в возможных будущих договоренностях. "Господин Лавров заверил, что работа будет продолжена", - заключил Аракчи. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250417/iran-2011922109.html
https://ria.ru/20250418/lavrov-2012034535.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, сергей лавров, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Глава МИД Ирана проинформировал Лаврова о ходе переговоров с США

Аракчи сообщил Лаврову о переговорах между Ираном и США по ядерной программе

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр– РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым проинформировал его о переговорах между Тегераном и Вашингтоном
"Мы обсудили очень подробно ядерную проблематику, поговорили о переговорах, которые происходят между Ираном и США, я проинформировал господина Лаврова об их ходе и содержании", - сказал Аракчи, комментируя переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым в пятницу.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Иран готов защищать себя от любых угроз, заявил глава МИД
17 апреля, 21:39
Он напомнил, что Россия играла важную роль по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в прошлом, и выразил надежду, что Москва окажет содействие и в возможных будущих договоренностях.
"Господин Лавров заверил, что работа будет продолжена", - заключил Аракчи.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Президент Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Лавров раскрыл детали переговоров Путина с главой МИД Ирана
Вчера, 12:21
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиСергей ЛавровСтив УиткоффСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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