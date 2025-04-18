https://ria.ru/20250418/iran-2012063701.html

Иран надеется на участие России в соглашении по ИЯП, заявил глава МИД

Иран надеется на участие России в соглашении по ИЯП, заявил глава МИД - РИА Новости, 18.04.2025

Иран надеется на участие России в соглашении по ИЯП, заявил глава МИД

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил надежду на участие России в любом возможном соглашении по... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:57:00+03:00

2025-04-18T13:57:00+03:00

2025-04-18T17:46:00+03:00

иран

россия

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аббас аракчи

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил надежду на участие России в любом возможном соглашении по иранской ядерной программеАракчи напомнил, что Россия играла важную роль по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в прошлом, и выразил надежду, что Москва окажет содействие и в возможных будущих договоренностях."Господин Лавров заверил, что работа будет продолжена", - заключил Аракчи.В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250418/iran-2012068657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, россия, в мире, аббас аракчи, сергей лавров, стив уиткофф, сша