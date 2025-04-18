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Иран надеется на участие России в соглашении по ИЯП, заявил глава МИД - РИА Новости, 18.04.2025
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13:57 18.04.2025 (обновлено: 17:46 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/iran-2012063701.html
Иран надеется на участие России в соглашении по ИЯП, заявил глава МИД
Иран надеется на участие России в соглашении по ИЯП, заявил глава МИД - РИА Новости, 18.04.2025
Иран надеется на участие России в соглашении по ИЯП, заявил глава МИД
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил надежду на участие России в любом возможном соглашении по... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:57:00+03:00
2025-04-18T17:46:00+03:00
иран
россия
в мире
аббас аракчи
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил надежду на участие России в любом возможном соглашении по иранской ядерной программеАракчи напомнил, что Россия играла важную роль по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в прошлом, и выразил надежду, что Москва окажет содействие и в возможных будущих договоренностях."Господин Лавров заверил, что работа будет продолжена", - заключил Аракчи.В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250418/iran-2012068657.html
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иран, россия, в мире, аббас аракчи, сергей лавров, стив уиткофф, сша
Иран, Россия, В мире, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Стив Уиткофф, США
Иран надеется на участие России в соглашении по ИЯП, заявил глава МИД

Аракчи: Иран надеется на участие России в любом возможном соглашении по ИЯП

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил надежду на участие России в любом возможном соглашении по иранской ядерной программе
Аракчи напомнил, что Россия играла важную роль по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в прошлом, и выразил надежду, что Москва окажет содействие и в возможных будущих договоренностях.
«
"Господин Лавров заверил, что работа будет продолжена", - заключил Аракчи.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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Вчера, 14:18
 
ИранРоссияВ миреАббас АракчиСергей ЛавровСтив УиткоффСША
 
 
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