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Лавров высказался о содействии России в переговорах между США и Ираном - РИА Новости, 18.04.2025
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13:46 18.04.2025 (обновлено: 13:56 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/iran-2012061377.html
Лавров высказался о содействии России в переговорах между США и Ираном
Лавров высказался о содействии России в переговорах между США и Ираном - РИА Новости, 18.04.2025
Лавров высказался о содействии России в переговорах между США и Ираном
Россия приветствует стремление США и Ирана достичь договоренностей по иранской ядерной программе и готова содействовать переговорному процессу между странами,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:46:00+03:00
2025-04-18T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия приветствует стремление США и Ирана достичь договоренностей по иранской ядерной программе и готова содействовать переговорному процессу между странами, но на переговорах должны учитываться законные интересы Тегерана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Предметно обсудили тематику совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе... Мы приветствовали стремление, насколько мы можем судить, по достижению объективных взаимоприемлемых договоренностей, в том числе которые обсуждались и продолжают обсуждаться между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки. Безусловно, Россия готова содействовать этому процессу и будет всячески поддерживать договоренности, которые учитывают законные интересы Исламской Республики Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250418/lavrov-2012060968.html
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в мире, цены на нефть, россия, иран, сша, аббас аракчи, сергей лавров, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Цены на нефть, Россия, Иран, США, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров высказался о содействии России в переговорах между США и Ираном

Лавров заявил о готовности России содействовать в переговорах между Ираном и США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия приветствует стремление США и Ирана достичь договоренностей по иранской ядерной программе и готова содействовать переговорному процессу между странами, но на переговорах должны учитываться законные интересы Тегерана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Предметно обсудили тематику совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе... Мы приветствовали стремление, насколько мы можем судить, по достижению объективных взаимоприемлемых договоренностей, в том числе которые обсуждались и продолжают обсуждаться между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки. Безусловно, Россия готова содействовать этому процессу и будет всячески поддерживать договоренности, которые учитывают законные интересы Исламской Республики Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Лавров прокомментировал переговоры Ирана и США
Вчера, 13:44
 
В миреЦены на нефтьРоссияИранСШААббас АракчиСергей ЛавровПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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