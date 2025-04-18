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В Ингушетии экс-главу центра ЕГЭ будут судить за кражу 15 миллионов рублей - РИА Новости, 18.04.2025
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17:46 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ingushetija-2012146215.html
В Ингушетии экс-главу центра ЕГЭ будут судить за кражу 15 миллионов рублей
В Ингушетии экс-главу центра ЕГЭ будут судить за кражу 15 миллионов рублей - РИА Новости, 18.04.2025
В Ингушетии экс-главу центра ЕГЭ будут судить за кражу 15 миллионов рублей
Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя регионального центра обработки информации (Центр ЕГЭ) и бывшего... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:46:00+03:00
2025-04-18T17:46:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 18 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя регионального центра обработки информации (Центр ЕГЭ) и бывшего бухгалтера министерства образования, которых обвиняют в хищении свыше 15 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону. "По версии следствия, в 2018 году директор ГКУ "Региональный центр обработки информации" и начальник отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности регионального министерства образования и науки с целью хищения бюджетных денежных средств организовали составление документов, содержащих заведомо ложные сведения о выполнении 84 лицами работ по подготовке и проведению в республике ЕГЭ в 2016-2018 годах", - говорится в сообщении. На самом деле, как считают следователи, эти люди не были педагогическими работниками и не принимали какого-либо участия в проведении экзаменов. "Кроме того, фигуранты изготовили подложные документы, содержащие завышенные сведения о размере компенсации, подлежащей выплате 140 педагогическим работникам за выполненные ими работы по подготовке и проведению ЕГЭ", - добавили в ведомстве. По его данным, используя эти подложные документы, в 2019 году они похитили свыше 15 миллионов рублей. Экс-чиновникам предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в СУСК РФ.
https://ria.ru/20250408/rektor-2010097239.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Ингушетии экс-главу центра ЕГЭ будут судить за кражу 15 миллионов рублей

Экс-главу центра ЕГЭ Ингушетии ждет суд за хищение 15 млн рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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НАЛЬЧИК, 18 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя регионального центра обработки информации (Центр ЕГЭ) и бывшего бухгалтера министерства образования, которых обвиняют в хищении свыше 15 миллионов рублей, сообщило СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в 2018 году директор ГКУ "Региональный центр обработки информации" и начальник отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности регионального министерства образования и науки с целью хищения бюджетных денежных средств организовали составление документов, содержащих заведомо ложные сведения о выполнении 84 лицами работ по подготовке и проведению в республике ЕГЭ в 2016-2018 годах", - говорится в сообщении.
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На самом деле, как считают следователи, эти люди не были педагогическими работниками и не принимали какого-либо участия в проведении экзаменов.
"Кроме того, фигуранты изготовили подложные документы, содержащие завышенные сведения о размере компенсации, подлежащей выплате 140 педагогическим работникам за выполненные ими работы по подготовке и проведению ЕГЭ", - добавили в ведомстве.
По его данным, используя эти подложные документы, в 2019 году они похитили свыше 15 миллионов рублей.
Экс-чиновникам предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметили в СУСК РФ.
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