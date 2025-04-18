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Россия впервые более чем за год поставила в Индию серебро - РИА Новости, 18.04.2025
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04:31 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/indiya-2011947155.html
Россия впервые более чем за год поставила в Индию серебро
Россия впервые более чем за год поставила в Индию серебро - РИА Новости, 18.04.2025
Россия впервые более чем за год поставила в Индию серебро
Россия в январе впервые с ноября 2023 года поставила в Индию серебро, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T04:31:00+03:00
2025-04-18T04:31:00+03:00
экономика
индия
россия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия в январе впервые с ноября 2023 года поставила в Индию серебро, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы. Индийские компании в начале года ввезли 9,9 тонны серебряных слитков из России на 9,4 миллиона долларов. Последний раз Индия закупала этот российский металл в октябре-ноябре 2023 года на 28,6 миллиона долларов. Одновременно в январе Россия отгрузила в Индию алмазов на 31,3 миллиона долларов, что в 2,5 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, российские компании экспортировали синтетические алмазы в Индию - на 110 тысяч долларов, это почти столько же, сколько было поставлено за весь прошлый год. Также в январе Индия приобрела у России железа, стали и продукции из них на 62 миллиона долларов, никеля на 150 тысяч долларов, алюминия на 90 тысяч долларов и других недрагоценных металлов на 90 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250418/indija-2011942264.html
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экономика, индия, россия
Экономика, Индия, Россия
Россия впервые более чем за год поставила в Индию серебро

Россия впервые с ноября 2023 года поставила в Индию серебро

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро
Гранулированное серебро - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Гранулированное серебро. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия в январе впервые с ноября 2023 года поставила в Индию серебро, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Индийские компании в начале года ввезли 9,9 тонны серебряных слитков из России на 9,4 миллиона долларов. Последний раз Индия закупала этот российский металл в октябре-ноябре 2023 года на 28,6 миллиона долларов.
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Россия почти на четверть нарастила поставки угля в Индию
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Одновременно в январе Россия отгрузила в Индию алмазов на 31,3 миллиона долларов, что в 2,5 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, российские компании экспортировали синтетические алмазы в Индию - на 110 тысяч долларов, это почти столько же, сколько было поставлено за весь прошлый год.
Также в январе Индия приобрела у России железа, стали и продукции из них на 62 миллиона долларов, никеля на 150 тысяч долларов, алюминия на 90 тысяч долларов и других недрагоценных металлов на 90 тысяч долларов.
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