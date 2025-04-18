https://ria.ru/20250418/indiya-2011947155.html
Россия впервые более чем за год поставила в Индию серебро
Россия впервые более чем за год поставила в Индию серебро - РИА Новости, 18.04.2025
Россия впервые более чем за год поставила в Индию серебро
Россия в январе впервые с ноября 2023 года поставила в Индию серебро, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T04:31:00+03:00
2025-04-18T04:31:00+03:00
2025-04-18T04:31:00+03:00
экономика
индия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956415564_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_a7408bbc104fc89bf7d1b59f6081cf15.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия в январе впервые с ноября 2023 года поставила в Индию серебро, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы. Индийские компании в начале года ввезли 9,9 тонны серебряных слитков из России на 9,4 миллиона долларов. Последний раз Индия закупала этот российский металл в октябре-ноябре 2023 года на 28,6 миллиона долларов. Одновременно в январе Россия отгрузила в Индию алмазов на 31,3 миллиона долларов, что в 2,5 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, российские компании экспортировали синтетические алмазы в Индию - на 110 тысяч долларов, это почти столько же, сколько было поставлено за весь прошлый год. Также в январе Индия приобрела у России железа, стали и продукции из них на 62 миллиона долларов, никеля на 150 тысяч долларов, алюминия на 90 тысяч долларов и других недрагоценных металлов на 90 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250418/indija-2011942264.html
https://ria.ru/20240825/analitik-1968394782.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956415564_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_42d259bca1adbf1d67ac412b7e34f592.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия
Россия впервые более чем за год поставила в Индию серебро
Россия впервые с ноября 2023 года поставила в Индию серебро
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия в январе впервые с ноября 2023 года поставила в Индию серебро, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Индийские компании в начале года ввезли 9,9 тонны серебряных слитков из России
на 9,4 миллиона долларов. Последний раз Индия
закупала этот российский металл в октябре-ноябре 2023 года на 28,6 миллиона долларов.
Одновременно в январе Россия отгрузила в Индию алмазов на 31,3 миллиона долларов, что в 2,5 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Кроме того, российские компании экспортировали синтетические алмазы в Индию - на 110 тысяч долларов, это почти столько же, сколько было поставлено за весь прошлый год.
Также в январе Индия приобрела у России железа, стали и продукции из них на 62 миллиона долларов, никеля на 150 тысяч долларов, алюминия на 90 тысяч долларов и других недрагоценных металлов на 90 тысяч долларов.