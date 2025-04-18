https://ria.ru/20250418/indija-2011942264.html

Россия почти на четверть нарастила поставки угля в Индию

Россия почти на четверть нарастила поставки угля в Индию - РИА Новости, 18.04.2025

Россия почти на четверть нарастила поставки угля в Индию

Индия в январе увеличила закупки угля из России на четверть в годовом выражении, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T03:06:00+03:00

2025-04-18T03:06:00+03:00

2025-04-18T03:06:00+03:00

экономика

индия

россия

австралия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150082/91/1500829164_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_872a44aee14619a370d12c4ce99ae1b7.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Индия в январе увеличила закупки угля из России на четверть в годовом выражении, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, российский угольный экспорт в страну в начале текущего года составили максимальные с июля 2024 года 339,1 миллиона долларов и вырос на 22% год к году. В физическом выражении поставки в Индию увеличились на 40,4% - до 2,5 миллиона тонн. В результате Россия осталась четвертым основным поставщиком угля. Главным экспортером была Австралия, которая снизила поставки на 28% год к году - до 627 миллионов долларов. В тройку также вошли Индонезия, уменьшившая экспорт на 26% - до 595 миллионов долларов, и Южная Африка, наоборот, нарастившая его в 1,5 раза - до 414 миллионов долларов. Всего Индия в январе импортировала угля на 2,6 миллиарда долларов, что стало меньше показателя прошлого года на 15%.

https://ria.ru/20250410/proekty-2010384388.html

https://ria.ru/20250115/rossiya-1993763371.html

индия

россия

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, индия, россия, австралия