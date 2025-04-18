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Россия почти на четверть нарастила поставки угля в Индию - РИА Новости, 18.04.2025
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03:06 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/indija-2011942264.html
Россия почти на четверть нарастила поставки угля в Индию
Россия почти на четверть нарастила поставки угля в Индию - РИА Новости, 18.04.2025
Россия почти на четверть нарастила поставки угля в Индию
Индия в январе увеличила закупки угля из России на четверть в годовом выражении, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T03:06:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Индия в январе увеличила закупки угля из России на четверть в годовом выражении, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы. Так, российский угольный экспорт в страну в начале текущего года составили максимальные с июля 2024 года 339,1 миллиона долларов и вырос на 22% год к году. В физическом выражении поставки в Индию увеличились на 40,4% - до 2,5 миллиона тонн. В результате Россия осталась четвертым основным поставщиком угля. Главным экспортером была Австралия, которая снизила поставки на 28% год к году - до 627 миллионов долларов. В тройку также вошли Индонезия, уменьшившая экспорт на 26% - до 595 миллионов долларов, и Южная Африка, наоборот, нарастившая его в 1,5 раза - до 414 миллионов долларов. Всего Индия в январе импортировала угля на 2,6 миллиарда долларов, что стало меньше показателя прошлого года на 15%.
https://ria.ru/20250410/proekty-2010384388.html
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экономика, индия, россия, австралия
Экономика, Индия, Россия, Австралия
Россия почти на четверть нарастила поставки угля в Индию

Индия в январе увеличила закупки угля из России на четверть

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкРазгрузка угля в порту
Разгрузка угля в порту - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Индия в январе увеличила закупки угля из России на четверть в годовом выражении, выяснило РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Так, российский угольный экспорт в страну в начале текущего года составили максимальные с июля 2024 года 339,1 миллиона долларов и вырос на 22% год к году. В физическом выражении поставки в Индию увеличились на 40,4% - до 2,5 миллиона тонн.
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В результате Россия осталась четвертым основным поставщиком угля. Главным экспортером была Австралия, которая снизила поставки на 28% год к году - до 627 миллионов долларов. В тройку также вошли Индонезия, уменьшившая экспорт на 26% - до 595 миллионов долларов, и Южная Африка, наоборот, нарастившая его в 1,5 раза - до 414 миллионов долларов.
Всего Индия в январе импортировала угля на 2,6 миллиарда долларов, что стало меньше показателя прошлого года на 15%.
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