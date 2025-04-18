https://ria.ru/20250418/ii-2011991549.html

В США опасаются, что пошлины подорвут усилия по доминированию страны в ИИ

В США опасаются, что пошлины подорвут усилия по доминированию страны в ИИ - РИА Новости, 18.04.2025

В США опасаются, что пошлины подорвут усилия по доминированию страны в ИИ

Руководители технологических компаний США и эксперты опасаются, что введение пошлин американским президентом Дональдом Трампом негативно скажется на усилиях... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:48:00+03:00

2025-04-18T10:48:00+03:00

2025-04-18T10:48:00+03:00

технологии

сша

китай

дональд трамп

google

microsoft corporation

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004532771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_991df9fde4f615271bb7c4f3a65ef4b3.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Руководители технологических компаний США и эксперты опасаются, что введение пошлин американским президентом Дональдом Трампом негативно скажется на усилиях страны по доминированию в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет газета Financial Times. Издание отмечает, что представители отрасли считают, что "эскалация торговой войны" американским президентом, вероятно, помешает расширению американских вычислительных мощностей, поскольку меры могут привести к росту затрат на строительство заводов по производству полупроводников и центров обработки данных ИИ в США. Опасения касаются в том числе работы таких американских компаний, как OpenAI, Google и Microsoft, которые стремятся опередить Китай в создании передового ИИ. "Экономическая неопределенность, вызванная пошлинами Трампа, может стать самым большим барьером на пути к превосходству американского ИИ", - заявил изданию представитель консалтинговой компании SemiAnalysis Сраван Кундоджала. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250408/rossiya-2009916574.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, китай, дональд трамп, google, microsoft corporation, введение трампом пошлин на импорт, в мире