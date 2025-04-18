https://ria.ru/20250418/ignatev-2011962553.html

Виталий Игнатьев: Кишинев давит на Тирасполь и не хочет диалога

Виталий Игнатьев: Кишинев давит на Тирасполь и не хочет диалога - РИА Новости, 18.04.2025

Виталий Игнатьев: Кишинев давит на Тирасполь и не хочет диалога

В отношениях между Приднестровьем и Молдавией – значительное похолодание. Контакты свелись к минимуму. Как заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:00:00+03:00

2025-04-18T11:00:00+03:00

2025-04-18T11:00:00+03:00

интервью - авторы

интервью

кишинев

молдавия

тирасполь

виталий игнатьев

александр нестеровский

михай попшой

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975654026_0:33:2919:1675_1920x0_80_0_0_d852be74aba41d20642fafbfbcd556c8.jpg

В отношениях между Приднестровьем и Молдавией – значительное похолодание. Контакты свелись к минимуму. Как заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости, Кишинев избегает переговоров, чтобы продолжить блокаду и усилить давление на республику. Он также рассказал о сложностях в диалоге с властями Молдавии на всех уровнях, роли России и Евросоюза в урегулировании молдо-приднестровского конфликта, а также о позиции Тирасполя по поводу российских складов с боеприпасами в Колбасне.– Недавно Кишинев и Тирасполь обвинили друг друга в срыве встреч политических представителей, а также заседаний рабочих групп сторон. Чем опасен и к чему может привести саботаж переговоров на данных уровнях и площадках в условиях, когда не работает формат "5+2"?– За последние годы Республика Молдова последовательно расширяет практику саботажа переговорного процесса. Уже пятый год подряд политическое руководство РМ уклоняется от прямого диалога с президентом Приднестровья, а шестой год – целенаправленно блокирует полноценную работу международного формата "5+2".С начала текущего года Кишинев сосредоточил усилия на подрыве оставшихся каналов коммуникации, включая рабочие встречи политических представителей и заседания профильных экспертных групп. В частности, мой визави неоднократно срывал переговоры под надуманными предлогами. Тем не менее, благодаря усилиям приднестровской стороны в сотрудничестве с рядом международных посредников, включая Российскую Федерацию и ОБСЕ, 8 апреля удалось провести первую в этом году встречу главных переговорщиков.Саботаж переговоров со стороны Кишинева – не единичный инцидент, а системная часть долгосрочной стратегии дестабилизации переговорного процесса. Цель – демонтировать международно признанную площадку диалога, развязать себе руки для продолжения блокадных и ограничительных мер, а также усилить давление на Приднестровье. Показательным является отказ Молдовы подписать в мае прошлого года предложенную Приднестровьем Декларацию о приверженности мирному урегулированию, что наглядно демонстрирует реальные приоритеты РМ.Приднестровская сторона последовательно выступает за продолжение диалога с участием международных посредников и наблюдателей в формате "5+2". Международные участники также высказываются в пользу нормального диалога и сохранения формата, однако часть из них занимает пассивную позицию и дальше благих пожеланий дело не идет.– В Тирасполе не раз говорили, что представители Приднестровья не приедут на переговоры в Молдавию без гарантий личной безопасности из-за действия закона о сепаратизме. Возросли ли сейчас риски и угрозы для должностных лиц и простых жителей Приднестровья в Молдавии с учетом ареста главы Гагаузии и уголовного преследования молдавских оппозиционеров?– Антидемократические поправки в уголовное законодательство Республики Молдова, включая так называемый "закон о сепаратизме" и другие репрессивные нормы, блокируют возможность проведения встреч на молдавской территории, подрывают атмосферу доверия и становятся препятствием для продвижения диалога. Для Кишинева эти нормы служат удобным предлогом для отказа от выполнения своих официальных обязанностей в переговорном процессе и ухода от прямого взаимодействия с Тирасполем.В ходе апрельской встречи политических представителей сторон мы инициировали обсуждение этой проблемы. Мой визави сообщил о якобы ведущейся в парламенте РМ работе над разъяснением соответствующих положений уголовного кодекса. В ответ мы подчеркнули, что необходимость отмены этих норм неоднократно поднималась не только Приднестровьем, но и высокими представителями ОБСЕ, БДИПЧ, Российской Федерации и Европейской комиссии.Существенным шагом навстречу стало бы восстановление исполнения ранее достигнутой "джентльменской договоренности" о свободе передвижения должностных лиц, от которой Кишинев в одностороннем порядке отказался в 2022 году. Отмена дискриминационных и репрессивных положений могла бы открыть путь к активизации диалога, проведению мероприятий, в том числе и на молдавской территории.Текущая ситуация внутри соседней Молдовы, в частности в Гагаузии, подтверждает обоснованность наших опасений: правовые механизмы все чаще используются в политических целях. Мы трезво оцениваем возникающие риски и, являясь реалистами, не можем их игнорировать.– Молдавские должностные лица в последнее время упоминают Приднестровье как место, где от уголовного преследования возможно скрываются осужденные депутаты парламента Александр Нестеровский и Ирина Лозован. Существует ли сейчас между Молдавией и Приднестровьем взаимодействие правоохранительных органов, чтобы урегулировать данные вопросы?– В информационном поле соседней Молдовы много инсинуаций и бездоказательных версий. Министерство иностранных дел официально сообщило о том, что правоохранительные органы республики не располагают информацией о нахождении господина Нестеровского на территории Приднестровья.Сегодня взаимодействие правоохранительных органов фактически заморожено, опять же с подачи молдавской стороны. Последнее заседание экспертной (рабочей) группы по вопросам борьбы с преступностью состоялось в 2021 году. Мы заинтересованы в ее работе и выступили с соответствующей инициативой на встрече 8 апреля.Современные вызовы – наркотрафик, трансграничная преступность, телефонные мошенничества – требуют системной координации. Преступность не имеет границ, и нам надо находить инструменты, которые позволят защитить людей. Есть конкретные примеры. Недавно в Приднестровье был задержан гражданин Румынии, совершивший преступление на территории этой страны и разыскивающийся по линии Интерпола. Он был идентифицирован приднестровскими правоохранителями и передан сотрудникам полиции РМ. Это один из многих примеров, подтверждающих открытость и ответственный подход Приднестровья. Однако РМ избегает системного сотрудничества. Приднестровская сторона оказывает содействие в отдельных случаях, когда есть возможность действовать по линии Интерпола, через посредников или на основании прежних договоренностей. Чтобы эффективно пресекать преступления, необходимо системное скоординированное взаимодействие, именно для этого и была создана экспертная (рабочая) группа по вопросам борьбы с преступностью. Работу этой группы целесообразно возобновить в интересах людей. Она – инструмент правоохранительной деятельности, а не политизированной риторики.– Власти Молдавии депортировали трех российских дипломатов, среди которых сопредседатель Объединенной контрольной комиссии. Как данный шаг Кишинева отразится на процессе молдавско-приднестровского урегулирования, учитывая то, что количество дипломатов России в посольстве в Кишиневе сведено к минимуму?– Подобные шаги, безусловно, осложняют взаимодействие и ухудшают атмосферу диалога. Важно понимать, что миротворческая операция – это главный и наиболее эффективный механизм поддержания мира и безопасности на Днестре, доказавший за 33 года свою высокую функциональную устойчивость. Сейчас работа Объединенной контрольной комиссии продолжается. Десятого апреля под председательством России состоялось очередное заседание, на котором был утвержден новый сопредседатель от РФ – Айрат Абдуллин. Приднестровская сторона удовлетворена тем, что ОКК регулярно проводит заседания и контролирует ситуацию в Зоне безопасности. Это индикатор того, что миротворческий механизм дееспособен. Говоря о других направлениях – политическом диалоге, межведомственном сотрудничестве, консульском сопровождении граждан, гуманитарных вопросах – мы активно работаем с российскими дипломатами. Российская Федерация продолжает играть важную роль в переговорном процессе, и Приднестровье заинтересовано в сохранении ее полноценного участия во всех значимых процессах.– Какой вклад в процесс молдавско-приднестровского урегулирования может внести Евросоюз? Способен ли сейчас Брюссель как-то повлиять на молдавскую сторону для поддержания мира и стабильности в регионе?– Европейский союз участвует в международном переговорном формате "5+2" в статусе наблюдателя. Его функционал четко определен документом 2005 года о правах и обязанностях наблюдателей, который предусматривает содействие политическому урегулированию исключительно мирными средствами.ЕС обладает значительным влиянием, выступая важным торговым партнером для обеих сторон, а также ключевым политическим союзником и неизменным донором Республики Молдова, рынком труда для сотен тысяч граждан страны.Рассчитываем, что рано или поздно Европейский союз придет к осознанию того, что для достижения устойчивого урегулирования гораздо эффективнее стимулировать ответственное поведение Кишинева в переговорном процессе и содействовать выработке практических решений в интересах населения, нежели содействовать милитаризации РМ, которая по своей конституции должна быть нейтральным государством.– Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой недавно выразил надежду, что США и ЕС поднимут вопрос о вывозе или уничтожении российских боеприпасов со складов в Приднестровье. Как в Тирасполе относятся к тому, что в решение данного вопроса Кишинев стремится вовлечь различных участников?– Вопрос о боеприпасах на складах в Колбасне давно превратился в излюбленную тему Кишинева, которая со временем приобрела характер своеобразного ритуала, сопровождающего выступления представителей Молдовы на различных высоких трибунах. Можно предположить, что совокупный объем политических деклараций и спекуляций, озвученных молдавской стороной за последние десятилетия, уже сопоставим с количеством боеприпасов, находящихся на складах.Решение этой комплексной задачи возможно лишь при наличии рационального подхода со стороны всех вовлеченных участников. Оно зависит от достигнутых договоренностей с Молдовой, позиции Российской Федерации как государства, несущего ответственность за охрану складов, а также учета мнения соседних транзитных стран. Приднестровская позиция остается последовательной: мы поддерживаем целесообразность решения данного вопроса. Вместе с тем, необходимо провести масштабную предварительную работу и обеспечить все необходимые условия, включая параметры техногенной, физической и экологической безопасности.Напомню, что на протяжении истории переговорного процесса тема складов в Колбасне всерьез поднималась только в те периоды, когда диалог между сторонами демонстрировал устойчивую положительную динамику и обсуждались реальные политические вопросы в контексте поиска модальности окончательного урегулирования.

https://ria.ru/20250311/pridnestrove-2004213510.html

https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html

https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html

https://ria.ru/20250325/moldaviya-2006969384.html

https://ria.ru/20250119/pridnestrove-1994499294.html

кишинев

молдавия

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, кишинев, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, александр нестеровский, михай попшой, обсе, интерпол, евросоюз