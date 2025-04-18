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Вологодский губернатор заявил о борьбе с необычным способом купить алкоголь - РИА Новости, 18.04.2025
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18:09 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/gubernator-2012155864.html
Вологодский губернатор заявил о борьбе с необычным способом купить алкоголь
Вологодский губернатор заявил о борьбе с необычным способом купить алкоголь - РИА Новости, 18.04.2025
Вологодский губернатор заявил о борьбе с необычным способом купить алкоголь
"Дыру в заборе", через которую якобы нелегально продают алкоголь в Вологодской области, заделают, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:09:00+03:00
2025-04-18T18:09:00+03:00
общество
вологодская область
вологда
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. "Дыру в заборе", через которую якобы нелегально продают алкоголь в Вологодской области, заделают, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что якобы в Вологодской области после введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции организовали нелегальную торговлю алкоголем через "дыры в заборах". "По поводу "дырки в заборе" не переживайте, заделаем. Сезон благоустройства уже начат", - написал Филимонов. Ранее Филимонов сообщил, что с момента введения закона об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в регионе из 610 алкомаркетов закрылись 220: 144 федеральных и 76 региональных. Губернатор также отметил, что снижается число ДТП с участием нетрезвых водителей. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 31% (с 627 до 433); почти вдвое сократилось число ДТП с участием пьяных водителей — минус 49,3% (с 75 до 38). Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
https://ria.ru/20250413/alkogol-2011043796.html
https://rsport.ria.ru/20250416/pivo-2011485033.html
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общество, вологодская область, вологда, георгий филимонов
Общество, Вологодская область, Вологда, Георгий Филимонов
Вологодский губернатор заявил о борьбе с необычным способом купить алкоголь

Губернатор Филимонов: дыру в заборе для продажи алкоголя под Вологдой заделают

© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина держит рюмку водки
Мужчина держит рюмку водки - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мужчина держит рюмку водки. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. "Дыру в заборе", через которую якобы нелегально продают алкоголь в Вологодской области, заделают, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что якобы в Вологодской области после введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции организовали нелегальную торговлю алкоголем через "дыры в заборах".
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"По поводу "дырки в заборе" не переживайте, заделаем. Сезон благоустройства уже начат", - написал Филимонов.
Ранее Филимонов сообщил, что с момента введения закона об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в регионе из 610 алкомаркетов закрылись 220: 144 федеральных и 76 региональных. Губернатор также отметил, что снижается число ДТП с участием нетрезвых водителей. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 31% (с 627 до 433); почти вдвое сократилось число ДТП с участием пьяных водителей — минус 49,3% (с 75 до 38).
Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
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