https://ria.ru/20250418/gubernator-2012155864.html

Вологодский губернатор заявил о борьбе с необычным способом купить алкоголь

Вологодский губернатор заявил о борьбе с необычным способом купить алкоголь - РИА Новости, 18.04.2025

Вологодский губернатор заявил о борьбе с необычным способом купить алкоголь

"Дыру в заборе", через которую якобы нелегально продают алкоголь в Вологодской области, заделают, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:09:00+03:00

2025-04-18T18:09:00+03:00

2025-04-18T18:09:00+03:00

общество

вологодская область

вологда

георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. "Дыру в заборе", через которую якобы нелегально продают алкоголь в Вологодской области, заделают, сообщил губернатор Георгий Филимонов в Telegram-канале. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что якобы в Вологодской области после введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции организовали нелегальную торговлю алкоголем через "дыры в заборах". "По поводу "дырки в заборе" не переживайте, заделаем. Сезон благоустройства уже начат", - написал Филимонов. Ранее Филимонов сообщил, что с момента введения закона об ограничении розничной продажи алкогольной продукции в регионе из 610 алкомаркетов закрылись 220: 144 федеральных и 76 региональных. Губернатор также отметил, что снижается число ДТП с участием нетрезвых водителей. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 31% (с 627 до 433); почти вдвое сократилось число ДТП с участием пьяных водителей — минус 49,3% (с 75 до 38). Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.

https://ria.ru/20250413/alkogol-2011043796.html

https://rsport.ria.ru/20250416/pivo-2011485033.html

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общество, вологодская область, вологда, георгий филимонов