https://ria.ru/20250418/granty-2012078527.html

WP: в США заморозили выплаты по медгрантам из-за проверки DOGE

WP: в США заморозили выплаты по медгрантам из-за проверки DOGE - РИА Новости, 18.04.2025

WP: в США заморозили выплаты по медгрантам из-за проверки DOGE

Департамент эффективности государственного управления США (DOGE) приостановил автоматическую выдачу федеральных медгрантов, введя обязательную ручную проверку... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:52:00+03:00

2025-04-18T14:52:00+03:00

2025-04-18T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Департамент эффективности государственного управления США (DOGE) приостановил автоматическую выдачу федеральных медгрантов, введя обязательную ручную проверку каждого платежа, что вызвало массовые задержки в перечислении средств десяткам тысяч организаций, включая центры помощи малоимущим, сообщает газета Washington Post со ссылкой на 12 источников, знакомых с ситуацией. "DOGE вводит новые ограничения на миллиардные выплаты по федеральным медгрантам, требуя от чиновников вручную проверять и одобрять ранее рутинные транзакции, - что парализовало распределение грантов для десятков тысяч организаций", - пишет издание. Речь идет о программе Defend the Spend, которую DOGE продвигает как инструмент повышения прозрачности. В рамках инициативы каждый запрос на перечисление средств - так называемый drawdown - должен сопровождаться пояснением, после чего одобряется вручную уполномоченным сотрудником. Это коснулось и выплат на зарплаты врачей и медсестер в федеральных клиниках, обслуживающих в том числе малоимущих и незастрахованных пациентов. По информации газеты, нововведения уже действуют в нескольких структурах минздрава США, включая Национальные институты здравоохранения (NIH) и Администрацию по делам детей и семей. Участники программы сообщают об отсутствии единых инструкций и серьезных сбоях в процессе. Некоторые организации все еще ожидают выплаты, которые должны были поступить на прошлой неделе. Как сообщил один из сотрудников NIH на закрытом совещании, "все выплаты сейчас заморожены, но получатели об этом не знают". "В системе просто написано, что деньги "в пути", — приводит его слова издание. Созданный по решению президента США Дональда Трампа департамент государственной эффективности призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250417/ssha-2011736055.html

https://ria.ru/20250403/ssha-2009146077.html

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