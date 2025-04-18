Рейтинг@Mail.ru
Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме по "Звездным войнам" - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:46 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/gosling-2011963308.html
Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме по "Звездным войнам"
Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме по "Звездным войнам" - РИА Новости, 18.04.2025
Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме по "Звездным войнам"
Канадский актер Райан Гослинг, известный по фильмам "Барби", "Ла-Ла Ленд" и "Бегущий по лезвию 2049", сыграет главную роль в новом фильме режиссера Шона Леви по РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:46:00+03:00
2025-04-18T08:46:00+03:00
культура
джордж лукас
райан гослинг
lucasfilm
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/11/1527481167_0:88:1539:954_1920x0_80_0_0_32d8b77b821c8cbce810ae6ce0ced36a.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Канадский актер Райан Гослинг, известный по фильмам "Барби", "Ла-Ла Ленд" и "Бегущий по лезвию 2049", сыграет главную роль в новом фильме режиссера Шона Леви по франшизе "Звездных войн", сообщило издание Variety со ссылкой на американскую киностудию Lucasfilm. В январе издание сообщало, что актер ведет переговоры о роли в фильме. Отмечалось, что над сценарием к фильму работает сценарист Джонатан Троппер, а сама картина разрабатывается с 2022 года. "Компания Lucasfilm подтвердила, что звезда сыграет главную роль в новой части "Звездных войн" под названием "Звездные войны: Звездный истребитель" ("Star Wars: Starfighter"), а режиссером будет Шон Леви", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что съемки фильма начнутся осенью, выход кинокартины на большой экран запланирован на 28 мая 2027 года. "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.
https://ria.ru/20250416/tatuin-2011697659.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152748/11/1527481167_0:0:1539:1155_1920x0_80_0_0_c334c701f91b5a1753568115ea599975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джордж лукас, райан гослинг, lucasfilm
Культура, Джордж Лукас, Райан Гослинг, Lucasfilm
Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме по "Звездным войнам"

Райан Гослинг сыграет главную роль в новом фильме по франшизе "Звездных войн"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Райан Гослинг
Актер Райан Гослинг - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Райан Гослинг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Канадский актер Райан Гослинг, известный по фильмам "Барби", "Ла-Ла Ленд" и "Бегущий по лезвию 2049", сыграет главную роль в новом фильме режиссера Шона Леви по франшизе "Звездных войн", сообщило издание Variety со ссылкой на американскую киностудию Lucasfilm.
В январе издание сообщало, что актер ведет переговоры о роли в фильме. Отмечалось, что над сценарием к фильму работает сценарист Джонатан Троппер, а сама картина разрабатывается с 2022 года.
"Компания Lucasfilm подтвердила, что звезда сыграет главную роль в новой части "Звездных войн" под названием "Звездные войны: Звездный истребитель" ("Star Wars: Starfighter"), а режиссером будет Шон Леви", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что съемки фильма начнутся осенью, выход кинокартины на большой экран запланирован на 28 мая 2027 года.
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.
Галактика в созвездии Весов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Ученые впервые обнаружили аналог Татуина из "Звездных войн"
16 апреля, 22:36
 
КультураДжордж ЛукасРайан ГослингLucasfilm
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала