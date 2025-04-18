Райан Гослинг сыграет главную роль в фильме по "Звездным войнам"
Райан Гослинг сыграет главную роль в новом фильме по франшизе "Звездных войн"
Актер Райан Гослинг. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Канадский актер Райан Гослинг, известный по фильмам "Барби", "Ла-Ла Ленд" и "Бегущий по лезвию 2049", сыграет главную роль в новом фильме режиссера Шона Леви по франшизе "Звездных войн", сообщило издание Variety со ссылкой на американскую киностудию Lucasfilm.
В январе издание сообщало, что актер ведет переговоры о роли в фильме. Отмечалось, что над сценарием к фильму работает сценарист Джонатан Троппер, а сама картина разрабатывается с 2022 года.
"Компания Lucasfilm подтвердила, что звезда сыграет главную роль в новой части "Звездных войн" под названием "Звездные войны: Звездный истребитель" ("Star Wars: Starfighter"), а режиссером будет Шон Леви", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что съемки фильма начнутся осенью, выход кинокартины на большой экран запланирован на 28 мая 2027 года.
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.
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