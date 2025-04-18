https://ria.ru/20250418/gosduma-2011954493.html

Страховое покрытие по вкладам могут увеличить

Страховое покрытие по вкладам могут увеличить - РИА Новости, 18.04.2025

Страховое покрытие по вкладам могут увеличить

Возможность увеличения страхового покрытия по вкладам с 1,4 миллиона рублей в ближайшее время рассмотрят в Госдуме, сообщил в беседе с РИА Новости председатель... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T06:27:00+03:00

2025-04-18T06:27:00+03:00

2025-04-18T06:27:00+03:00

экономика

анатолий аксаков

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Возможность увеличения страхового покрытия по вкладам с 1,4 миллиона рублей в ближайшее время рассмотрят в Госдуме, сообщил в беседе с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Ну, в принципе, тема есть, поскольку инфляция работала, и понятно, что уже та сумма, которая возвращается клиентам банков, застрахованная имею в виду, уже обесценилась на значительную степень. Поэтому есть тема для того, чтобы подискутировать, пообщаться. Ну и исходя из возможности системы страхования вкладов можно будет определить. Я думаю, что эту тему будем обсуждать в ближайшее время", - сказал он. Предполагается, что будет обсуждаться повышение суммы страхового возмещения до 2,8 миллиона рублей, добавил Аксаков. "Звучали предложения удвоить эту цифру до 2,8 миллиона рублей, допускаю, что около этой темы дискуссия будет… Может быть, иные варианты будут предложены для того, чтобы вкладчики были максимально обезопасены. Но допускаю, что сумма будет увеличена. Прежде всего, даже не исходя из этого случая (отзыв лицензии у Промтрансбанка - ред.), а из инфляции", - подытожил он. Ранее, в марте, сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем думского комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается увеличить максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках до трех миллионов рублей, на данный момент размер страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей. Как отмечал Нилов, нынешний предел застрахованной суммы был установлен на уровне 1,4 миллиона рублей больше 10 лет назад. По его мнению, для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересмотреть. В феврале депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об увеличении с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей максимальной суммы страхового возмещения по вкладам, законопроект доступен в думской базе данных.

https://ria.ru/20250415/smi-2011269565.html

https://ria.ru/20250413/stavka-2010964608.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, анатолий аксаков, ярослав нилов, госдума рф, лдпр