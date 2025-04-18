https://ria.ru/20250418/gosduma-2011946066.html

В Госдуме предложили мораторий на всероссийские проверочные работы в школах

В Госдуме предложили мораторий на всероссийские проверочные работы в школах - РИА Новости, 18.04.2025

В Госдуме предложили мораторий на всероссийские проверочные работы в школах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением наложить мораторий на проведение всероссийских... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T04:09:00+03:00

2025-04-18T04:09:00+03:00

2025-04-18T04:09:00+03:00

общество

россия

борис чернышов (депутат)

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением наложить мораторий на проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах с целью унифицировать подходы к оценке, пересмотреть количество времени на задания и провести широкие обсуждения нововведений с участием родителей, педагогов и экспертов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в школах начинается проведение всероссийских проверочных работ, их напишут более 8 миллионов обучающихся из почти 40 тысяч образовательных организаций всех субъектов РФ. Там отметили, что даты проведения ВПР определяются каждой образовательной организацией самостоятельно для каждого класса и предмета в рамках периода, установленного планом-графиком. "Учитывая, что ВПР призваны оценивать уровень знаний школьников в соответствии с федеральными образовательными стандартами, прошу Вас рассмотреть возможность ... наложения моратория на проведение ВПР до исполнения пп. 1-3 и выработки консенсусного решения между родительским, педагогическим и экспертным сообществами. Высвободившееся в учебном расписании время предлагается направить на дополнительное и углублённое изучение дисциплин, по которым предусмотрено проведение ВПР", - сказано в документе. Отмечается, что наложение моратория следует провести для унификации подхода к учёту результатов ВПР с установлением единых для всех школ правил внесения оценок в журнал и их влияния на аттестацию, пересмотра регламента проведения работ с обеспечением соответствия времени выполнения объёму заданий либо корректировкой их количества, а также проведения широкого обсуждения нововведений с участием педагогического сообщества, родителей и экспертов для минимизации спорных решений. "Согласно новым правилам, результаты ВПР теперь могут быть внесены в классный журнал и учтены при выставлении четвертных и годовых оценок. При этом решение о применении данного подхода оставлено на усмотрение администраций школ. Это привело к неравным условиям для учащихся: в одних образовательных учреждениях оценки за ВПР влияют на итоговую аттестацию, в других — нет. Подобная несогласованность вызывает справедливое возмущение родителей и школьников, ставя под сомнение объективность и единые стандарты проведения ВПР", - подчеркивается в обращении. По мнению вице-спикера Госдумы, дополнительную тревогу вызывает сокращение времени выполнения работ по большинству предметов с 90 до 45 минут без уменьшения объёма заданий. "Указанные изменения создают повышенную нагрузку на учащихся, провоцируют стресс и могут негативно отразиться на качестве выполнения работ", - считает Чернышов. По его словам, введение моратория поможет восстановить доверие к ВПР как инструменту, который не только оценивает знания, но и способствует их улучшению. "Школьники перестанут воспринимать проверочные работы как "карательную" меру, учителя — как дополнительную бюрократическую нагрузку, а государство получит достоверные данные для развития и корректировки системы образования. Готов подключиться к диалогу и оказать содействие в поиске баланса между контролем качества образования и соблюдением прав учащихся", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250212/gosduma-1998746218.html

https://ria.ru/20250208/gosduma-1998094125.html

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Дарья Буймова

общество, россия, борис чернышов (депутат), анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф