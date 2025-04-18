https://ria.ru/20250418/gosduma-2011946066.html
В Госдуме предложили мораторий на всероссийские проверочные работы в школах
В Госдуме предложили мораторий на всероссийские проверочные работы в школах - РИА Новости, 18.04.2025
В Госдуме предложили мораторий на всероссийские проверочные работы в школах
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением наложить мораторий на проведение всероссийских... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T04:09:00+03:00
2025-04-18T04:09:00+03:00
2025-04-18T04:09:00+03:00
общество
россия
борис чернышов (депутат)
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением наложить мораторий на проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах с целью унифицировать подходы к оценке, пересмотреть количество времени на задания и провести широкие обсуждения нововведений с участием родителей, педагогов и экспертов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в школах начинается проведение всероссийских проверочных работ, их напишут более 8 миллионов обучающихся из почти 40 тысяч образовательных организаций всех субъектов РФ. Там отметили, что даты проведения ВПР определяются каждой образовательной организацией самостоятельно для каждого класса и предмета в рамках периода, установленного планом-графиком. "Учитывая, что ВПР призваны оценивать уровень знаний школьников в соответствии с федеральными образовательными стандартами, прошу Вас рассмотреть возможность ... наложения моратория на проведение ВПР до исполнения пп. 1-3 и выработки консенсусного решения между родительским, педагогическим и экспертным сообществами. Высвободившееся в учебном расписании время предлагается направить на дополнительное и углублённое изучение дисциплин, по которым предусмотрено проведение ВПР", - сказано в документе. Отмечается, что наложение моратория следует провести для унификации подхода к учёту результатов ВПР с установлением единых для всех школ правил внесения оценок в журнал и их влияния на аттестацию, пересмотра регламента проведения работ с обеспечением соответствия времени выполнения объёму заданий либо корректировкой их количества, а также проведения широкого обсуждения нововведений с участием педагогического сообщества, родителей и экспертов для минимизации спорных решений. "Согласно новым правилам, результаты ВПР теперь могут быть внесены в классный журнал и учтены при выставлении четвертных и годовых оценок. При этом решение о применении данного подхода оставлено на усмотрение администраций школ. Это привело к неравным условиям для учащихся: в одних образовательных учреждениях оценки за ВПР влияют на итоговую аттестацию, в других — нет. Подобная несогласованность вызывает справедливое возмущение родителей и школьников, ставя под сомнение объективность и единые стандарты проведения ВПР", - подчеркивается в обращении. По мнению вице-спикера Госдумы, дополнительную тревогу вызывает сокращение времени выполнения работ по большинству предметов с 90 до 45 минут без уменьшения объёма заданий. "Указанные изменения создают повышенную нагрузку на учащихся, провоцируют стресс и могут негативно отразиться на качестве выполнения работ", - считает Чернышов. По его словам, введение моратория поможет восстановить доверие к ВПР как инструменту, который не только оценивает знания, но и способствует их улучшению. "Школьники перестанут воспринимать проверочные работы как "карательную" меру, учителя — как дополнительную бюрократическую нагрузку, а государство получит достоверные данные для развития и корректировки системы образования. Готов подключиться к диалогу и оказать содействие в поиске баланса между контролем качества образования и соблюдением прав учащихся", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20250212/gosduma-1998746218.html
https://ria.ru/20250208/gosduma-1998094125.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, борис чернышов (депутат), анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ
В Госдуме предложили мораторий на всероссийские проверочные работы в школах
Депутат Чернышов предложил мораторий на всероссийские проверочные работы
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением наложить мораторий на проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах с целью унифицировать подходы к оценке, пересмотреть количество времени на задания и провести широкие обсуждения нововведений с участием родителей, педагогов и экспертов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее в Рособрнадзоре
сообщили, что в школах начинается проведение всероссийских проверочных работ, их напишут более 8 миллионов обучающихся из почти 40 тысяч образовательных организаций всех субъектов РФ
. Там отметили, что даты проведения ВПР определяются каждой образовательной организацией самостоятельно для каждого класса и предмета в рамках периода, установленного планом-графиком.
"Учитывая, что ВПР призваны оценивать уровень знаний школьников в соответствии с федеральными образовательными стандартами, прошу Вас рассмотреть возможность ... наложения моратория на проведение ВПР до исполнения пп. 1-3 и выработки консенсусного решения между родительским, педагогическим и экспертным сообществами. Высвободившееся в учебном расписании время предлагается направить на дополнительное и углублённое изучение дисциплин, по которым предусмотрено проведение ВПР", - сказано в документе.
Отмечается, что наложение моратория следует провести для унификации подхода к учёту результатов ВПР с установлением единых для всех школ правил внесения оценок в журнал и их влияния на аттестацию, пересмотра регламента проведения работ с обеспечением соответствия времени выполнения объёму заданий либо корректировкой их количества, а также проведения широкого обсуждения нововведений с участием педагогического сообщества, родителей и экспертов для минимизации спорных решений.
"Согласно новым правилам, результаты ВПР теперь могут быть внесены в классный журнал и учтены при выставлении четвертных и годовых оценок. При этом решение о применении данного подхода оставлено на усмотрение администраций школ. Это привело к неравным условиям для учащихся: в одних образовательных учреждениях оценки за ВПР влияют на итоговую аттестацию, в других — нет. Подобная несогласованность вызывает справедливое возмущение родителей и школьников, ставя под сомнение объективность и единые стандарты проведения ВПР", - подчеркивается в обращении.
По мнению вице-спикера Госдумы
, дополнительную тревогу вызывает сокращение времени выполнения работ по большинству предметов с 90 до 45 минут без уменьшения объёма заданий.
"Указанные изменения создают повышенную нагрузку на учащихся, провоцируют стресс и могут негативно отразиться на качестве выполнения работ", - считает Чернышов
.
По его словам, введение моратория поможет восстановить доверие к ВПР как инструменту, который не только оценивает знания, но и способствует их улучшению.
"Школьники перестанут воспринимать проверочные работы как "карательную" меру, учителя — как дополнительную бюрократическую нагрузку, а государство получит достоверные данные для развития и корректировки системы образования. Готов подключиться к диалогу и оказать содействие в поиске баланса между контролем качества образования и соблюдением прав учащихся", - добавил парламентарий.