Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке возросло до трех - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:30 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/gorlovka-2012160923.html
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке возросло до трех
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке возросло до трех - РИА Новости, 18.04.2025
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке возросло до трех
Число пострадавших в результате обстрела ВСУ жилмассива "Комсомолец" в Горловке в четверг возросло до трех, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:30:00+03:00
2025-04-18T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011887440_0:374:960:914_1920x0_80_0_0_508de4698720b88c0856ebb25c56e8ff.jpg
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела ВСУ жилмассива "Комсомолец" в Горловке в четверг возросло до трех, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал, что в результате украинского обстрела жилмассива "Комсомолец" в четверг пострадал один человек. "По уточнённой информации, количество раненых мирных жителей вследствие обстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны вооруженных формирований Украины 17.04.2025 г., возросло до трёх", - написал Приходько в Telegram-канале. В пятницу управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что за минувшие сутки ВСУ предприняли 20 вооруженных атак на горловском направлении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250417/gorlovka-2011889366.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011887440_0:195:960:915_1920x0_80_0_0_cf64b6fdfed766af58d2861d5195b09b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Число пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке возросло до трех

Приходько: три человека пострадали от обстрела ВСУ жилмассива в Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия артобстрела жилого массива "Комсомолец" Горловки со стороны ВСУ
Последствия артобстрела жилого массива Комсомолец Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия артобстрела жилого массива "Комсомолец" Горловки со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела ВСУ жилмассива "Комсомолец" в Горловке в четверг возросло до трех, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр сообщал, что в результате украинского обстрела жилмассива "Комсомолец" в четверг пострадал один человек.
"По уточнённой информации, количество раненых мирных жителей вследствие обстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны вооруженных формирований Украины 17.04.2025 г., возросло до трёх", - написал Приходько в Telegram-канале.
В пятницу управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что за минувшие сутки ВСУ предприняли 20 вооруженных атак на горловском направлении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела ВСУ Никитовского района Горловки - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Горловке при обстреле ВСУ повреждено учреждение здравоохранения
17 апреля, 18:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала