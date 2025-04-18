https://ria.ru/20250418/gorlovka-2012160923.html

Число пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке возросло до трех

Число пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке возросло до трех - РИА Новости, 18.04.2025

Число пострадавших при обстреле ВСУ в Горловке возросло до трех

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ жилмассива "Комсомолец" в Горловке в четверг возросло до трех, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:30:00+03:00

2025-04-18T18:30:00+03:00

2025-04-18T18:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела ВСУ жилмассива "Комсомолец" в Горловке в четверг возросло до трех, сообщил в пятницу мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал, что в результате украинского обстрела жилмассива "Комсомолец" в четверг пострадал один человек. "По уточнённой информации, количество раненых мирных жителей вследствие обстрела жилого массива "Комсомолец" со стороны вооруженных формирований Украины 17.04.2025 г., возросло до трёх", - написал Приходько в Telegram-канале. В пятницу управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что за минувшие сутки ВСУ предприняли 20 вооруженных атак на горловском направлении. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250417/gorlovka-2011889366.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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