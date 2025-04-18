https://ria.ru/20250418/golitsyn-2011946788.html

Руководитель проекта первого в мире винного города раскрыл его концепцию

Руководитель проекта первого в мире винного города раскрыл его концепцию - РИА Новости, 18.04.2025

Руководитель проекта первого в мире винного города раскрыл его концепцию

Цель строительства первого в мире винного города заключается в продвижении российского виноделия, сообщил в интервью РИА Новости ресторатор, руководитель... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T04:23:00+03:00

2025-04-18T04:23:00+03:00

2025-04-18T10:25:00+03:00

геленджик

россия

ялта

общество

вино

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Цель строительства первого в мире винного города заключается в продвижении российского виноделия, сообщил в интервью РИА Новости ресторатор, руководитель проекта "Белый мыс" Дмитрий Левицкий."Это социальный проект, и на первом месте стоит идея продвижения российского виноделия, культуры его потребления. Например, Музей вина Льва Голицына, который расположится на территории винного города, будет очень современным, и мы хотим сделать его доступным для всех, хоть он и дорогой в производстве", — сказал собеседник агентства. Левицкий подчеркнул, что музей будет интерактивным с масштабным иммерсивным макетом завода "Массандра", лабораторией, в которой можно будет проследить путь винограда от рождения до раскрытия в бокале. Планируется также инсталляция процессов создания вина времен Голицына и установка в музее скульптуры известного винодела высотой 18 метров."Это будет буквально музей впечатлений", — отметил руководитель проекта.В "Белом мысе" винодельням предложили открыть свои заведения."Но не энотеки, а именно рестораны, своего рода посольства: через меню, интерьер, атмосферу гость погрузится в философию каждой винодельни. Например, создавая ресторан "Массандра", мы вдохновлялись дачей Чехова в Ялте, где собиралась творческая элита тех времен. Мы знаем, что у писателя был французский шеф-повар, поэтому в меню ресторана будут французские блюда, которые хорошо сочетаются с креплеными винами "Массандры". Для "Нового Света" мы делаем легкий, праздничный бар игристых вин с блюдами из морепродуктов. Интерьер будет отсылать к приемам Льва Голицына, на которых он угощал гостей шампанским "Новый Свет", — пояснил Левицкий. Собеседник агентства уверен, что каждая винодельня сможет проявить себя в "Белом мысе"."Гости будут гулять по городу, заходить в разные рестораны и бары, пробовать вина, слушать истории о них. Вина будут подаваться и в виде дегустационных сетов — шесть-восемь бокалов, с пояснениями сомелье", — добавил он.Первый в России и в мире винный город "Белый мыс" сейчас строится в Геленджике. Ожидается, что он откроется к концу года. Идея создания пришла группе акционерного банка "Россия". Ей же принадлежат такие известные бренды, как "Массандра", "Инкерман" и "Новый Свет".

https://ria.ru/20250417/roskachestvo-2011726388.html

https://ria.ru/20250220/vino-2000455611.html

https://ria.ru/20250415/vino-2011467138.html

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россия

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

геленджик, россия, ялта, общество, вино