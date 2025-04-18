https://ria.ru/20250418/goar-2012145355.html
Блогер Аветисян должна налоговой 55 миллионов рублей, сообщил источник
Блогер Аветисян должна налоговой 55 миллионов рублей, сообщил источник - РИА Новости, 18.04.2025
Блогер Аветисян должна налоговой 55 миллионов рублей, сообщил источник
Блогер и предприниматель Гоар Аветисян задолжала российской налоговой почти 55 миллионов рублей, сообщил осведомленный источник РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:41:00+03:00
2025-04-18T17:41:00+03:00
2025-04-18T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Блогер и предприниматель Гоар Аветисян задолжала российской налоговой почти 55 миллионов рублей, сообщил осведомленный источник РИА Новости. "Долг Аветисян составляет 54,8 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. Гоар Аветисян - известный визажист, бьюти-блогер и предприниматель. Сейчас на ее социальные сети подписаны более 12,3 миллиона человек. У Аветисян есть свой косметический бренд "GOAR" и студия красоты "Goar Avetisyan Beauty" в Москве. Также девушка занимается обучением по различным направлениям бьюти-сферы в собственной школе "Goar Avetisyan School". В конце марта 2024 года девушка учредила компанию ООО "Бьюти Академия", которая занимается "образованием дополнительным детей и взрослых".
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003728042.html
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москва
Блогер Аветисян должна налоговой 55 миллионов рублей, сообщил источник
Блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой 54,8 миллиона рублей