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В бундестаге высказались о формировании концепции "коалиции желающих" - РИА Новости, 18.04.2025
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14:41 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/germanija-2012075680.html
В бундестаге высказались о формировании концепции "коалиции желающих"
В бундестаге высказались о формировании концепции "коалиции желающих" - РИА Новости, 18.04.2025
В бундестаге высказались о формировании концепции "коалиции желающих"
Германия должна участвовать в формировании концепции "коалиции желающих", но говорить об отправке немецких военных на Украину в случае заключения перемирия... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:41:00+03:00
2025-04-18T14:41:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
эммануэль макрон
сергей лавров
нато
хдс/хсс
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Германия должна участвовать в формировании концепции "коалиции желающих", но говорить об отправке немецких военных на Украину в случае заключения перемирия преждевременно, заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Йохан Вадефуль, который, по информации немецких СМИ, претендует на должность министра иностранных дел в новом кабмине ФРГ. "По крайней мере мы должны участвовать в формировании концепции этой коалиции желающих, и мы это делаем. Какой конкретно вид мы придадим ей, еще предстоит решить", - заявил Вадефуль в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), отвечая на вопрос, должны ли немецкие военные отправиться на Украину в случае заключения перемирия. В связи с этим он также отметил, что в Германии пока еще не сформировано новое правительство. Кроме того, по мнению политика, Германия должна поддерживать стремление Украины в НАТО. "Нам следует стоять на позиции, что Украина находится на необратимом пути к НАТО. Но в альянсе есть сдержанность со стороны Юго-Западной Европы и явное сопротивление со стороны Америки. Поэтому я бы не рекомендовал сейчас делать этот вопрос центральным на следующем саммите НАТО", - сказал он, отвечая на вопрос, следует ли Берлину сменить курс и на следующем саммите НАТО выступить за приглашение Украины в альянс. Ближайший саммит НАТО назначен на 24-25 июня в Гааге. Вадефуль подчеркнул, что саммит должен стать сигналом единства НАТО и поддержки Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250418/estonija-2012069279.html
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в мире, украина, россия, германия, эммануэль макрон, сергей лавров, нато, хдс/хсс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Германия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО, ХДС/ХСС, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В бундестаге высказались о формировании концепции "коалиции желающих"

Вадефуль: Германия должна участвовать в формировании концепции коалиции желающих

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание рейхстага в центре Берлина
Здание рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Германия должна участвовать в формировании концепции "коалиции желающих", но говорить об отправке немецких военных на Украину в случае заключения перемирия преждевременно, заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Йохан Вадефуль, который, по информации немецких СМИ, претендует на должность министра иностранных дел в новом кабмине ФРГ.
"По крайней мере мы должны участвовать в формировании концепции этой коалиции желающих, и мы это делаем. Какой конкретно вид мы придадим ей, еще предстоит решить", - заявил Вадефуль в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), отвечая на вопрос, должны ли немецкие военные отправиться на Украину в случае заключения перемирия. В связи с этим он также отметил, что в Германии пока еще не сформировано новое правительство.
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Кроме того, по мнению политика, Германия должна поддерживать стремление Украины в НАТО.
"Нам следует стоять на позиции, что Украина находится на необратимом пути к НАТО. Но в альянсе есть сдержанность со стороны Юго-Западной Европы и явное сопротивление со стороны Америки. Поэтому я бы не рекомендовал сейчас делать этот вопрос центральным на следующем саммите НАТО", - сказал он, отвечая на вопрос, следует ли Берлину сменить курс и на следующем саммите НАТО выступить за приглашение Украины в альянс.
Ближайший саммит НАТО назначен на 24-25 июня в Гааге. Вадефуль подчеркнул, что саммит должен стать сигналом единства НАТО и поддержки Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
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Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
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